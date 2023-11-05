بلدية دبي تنفذ حملة للتأكد من استيفاء الصالونات للاشتراطات الصحية

أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ حملة رقابية مكثّفة شملت صالونات ومراكز التجميل الرجالية في الإمارة. وتهدف هذه الحملة، التي انطلقت منذ شهر سبتمبر الماضي، إلى تقييم التزام الصالونات بمتطلبات واشتراطات الصحة والسلامة، والتأكيد على أهمية الالتزام بمعايير تنظيف وتعقيم المعدات واستخدام المنتجات الآمنة.

وتتماشى هذه الحملة مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي، التي تركز على الوقـايـة الاستباقية للصحة العامة وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية.

وحققت الحملة نتائج استثنائية، حيث بلغ معدل الالتزام الإجمالي للصالونات الرجالية نحو 90 في المئة، ما يُعد نتيجة مباشرة لتنفيذ برامج الرقابة على الصحة والسلامة لمختلف المؤسسات والأنشطة، بما فيها الصالونات الرجالية. وأدّت زيارات المتابعة الدورية، وورش العمل التوعوية للعاملين في الصالونات أثناء الزيارات التفتيشية إلى تعزيز هذا الالتزام من خلال شرح معايير الصحة والسلامة، التي تتضمن طريقة تعقيم وتطهير الأدوات وخطورة انتقال الأمراض.

وغطّت الحملة حتى الآن 566 مؤسسة في 47 منطقة. وتحرص بلدية دبي في إطار هذه الحملة على ضمان الالتزام الصارم بجميع الضوابط المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء بشكل خاص على نظافة الأدوات، وإجراءات التعقيم والتطهير الصحيحة، وتوفير إمدادات كافية من الأدوات ذات الاستخدام الواحد.

وأكدت بلدية دبي أن الحملة لا تزال مستمرة لتغطية جميع مناطق إمارة دبي، التي تضم 2,965 صالون حلاقة رجالية.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي والإسهام بدور فعّال في تحقيق رؤية البلدية المتمثلة في جعل دبي مدينة عالمية رائدة في مجال السلامة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عبر قنوات التواصل الرسمية للدائرة، ومنها مركز اتصال بلدية دبي (800900) المتوفر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع للرد على جميع استفسارات وملاحظات المتعاملين وكل فئات المجتمع، إضافة إلى استخدام التطبيقات الذكية لبلدية دبي لتقديم البلاغات ذات الصلة.

وتعتبر الحملة خير دليل على التزام بلدية دبي بأعلى معايير الصحة والسلامة، تجسيداً للجهود الحثيثة التي تبذلها لضمان تنفيذ الضوابط وتعزيز أفضل الممارسات. وتُسهم هذه الجهود في الارتقاء بمكانة دبي بصفتها مدينة عالمية رائدة في مجال الصحة والسلامة.

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