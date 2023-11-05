تنفيذ 40 استراحة لسائقي دراجات توصيل الطلبات في دبي

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على طرق الإمارة، وتعزيز جودة الحياة، وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، ورفع مستوى سعادتهم، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وروعي في التصميم الخارجي للاستراحات الحد من تأثير أشعة الشمس داخل الاستراحة، وتوفير العزل المناسب من دون حجب الرؤية، وتشمل الاستراحات مساحة مكيفة لاستراحة السائقين، مزودة بأجهزة تقديم الوجبات الخفيفة، وموزع مياه، ومنطقة لشحن الهواتف المحمولة، وتتسع كل استراحة لـ10 أشخاص حسب المنطقة، وروعي توفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية بجانب الاستراحة.

سلامة مرورية

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: ((تولي هيئة الطرق والمواصلات محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية)).

وأضاف: ((يأتي تنفيذ الاستراحات في إطار حرص الهيئة على توفير البيئة المناسبة لتسهيل عمل سائقي دراجات توصيل الطلبات، لا سيما مع النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع))، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان تميز الخدمات المقدمة للجمهور، من أهمها إصدار شهادات مهنية لسائقي توصيل الطلبات، كما أطلقت عام 2022 جائزة التميز لقطاع خدمة توصيل الطلبات، لتعزيز التنافسية بين الشركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات في رفع مستوى السلامة المرورية، والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين.

معايير

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين أن تحديد مواقع تنفيذ استراحات سائقي دراجات توصيل الطلبات جاء بناءً على تحليل البيانات التشغيلية، ومن خلال دراسة المناطق الأكثر كثافة في الطلبات، وذلك بناءً على التنسيق مع شركات التوصيل، ووفقاً لهذه الدراسة سيجري تنفيذ عدد من الاستراحات في مناطق المرابع العربية، والمدينة العالمية، والخليج التجاري، والقوز، والكرامة، والسطوة، والجداف، ومردف، إضافة إلى مناطق متفرقة من الإمارة.

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