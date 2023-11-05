مصر تطرح أذون خزانة بـ645 مليون يورو

مصر تطرح أذون خزانة بـ645 مليون يورو
التاريخ
11/5/2023 7:25:54 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال البنك المركزي المصري، أمس، إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار) اليوم. وستحل الأذون، محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3 %. وقال البنك، إن آخر موعد لتقديم العروض غداً، وإن تاريخ الاستحقاق هو 5 نوفمبر 2024.
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