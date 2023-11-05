Monday, 06 November 2023 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تطرح أذون خزانة بـ645 مليون يورو

11/5/2023 7:25:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار) اليوم. وستحل الأذون، محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، تم بيعها العام الماضي بمتوسط ​​عائد 2.3 %. وقال البنك، إن آخر موعد لتقديم العروض غداً، وإن تاريخ الاستحقاق هو 5 نوفمبر 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN05112023000110011019ID1107376233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث