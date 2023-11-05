مصر تطرح أذون خزانة بـ645 مليون يورو

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار) اليوم. وستحل الأذون، محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، تم بيعها العام الماضي بمتوسط ​​عائد 2.3 %. وقال البنك، إن آخر موعد لتقديم العروض غداً، وإن تاريخ الاستحقاق هو 5 نوفمبر 2024.

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