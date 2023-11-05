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مشاركة إماراتية واسعة في معرض «أمبيانته» بفرانكفورت

11/5/2023 7:25:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المتوقع أن يشارك أكثر من 5000 من أصحاب الأعمال من الشرق الأوسط، منهم 1000 من الإمارات، في معرض أمبيانته، الذي يقام بمدينة فرانكفورت الألمانية، ويعد من أكبر المعارض في العالم لتوريد المنتجات لقطاعَي الضيافة والبيع بالتجزئة، في ظلّ النمو المستمر لقطاع السياحة في المنطقة.

وسيقام معرض أمبيانته من 26 لغاية 30 يناير المقبل، ومن المتوقّع أن يستقبل عدداً أكبر من الزوّار الإقليميين بزيادة تقدر بـ 60 %، مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة، ممّا يسلّط الضوء على الطلب المستمر في الشرق الأوسط على المنتجات والتصاميم والتجهيزات الخاصّة بالفنادق والمطاعم والمنتجعات والمتاجر ومساحات العمل.

وتنظم شركة ميسي فرانكفورت التي تتخذ من ألمانيا مقراً رئيسياً لها معرض أمبيانته. وتُعتبر الإمارات السوق الرئيسي الذي يسهم معرض أمبيانته في توفير المنتجات له في الشرق الأوسط.

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