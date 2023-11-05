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«برايس ووترهاوس كوبرز»: الاستدامة غير قابلة للتفاوض

11/5/2023 7:25:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشار تقرير حديث، إلى أن 73% من الشركات في الشرق الأوسط تعمل من أجل الحياد الكربوني أو التزمت به. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، فإنه بالنسبة لقادة الأعمال بالمنطقة، أصبحت الاستدامة غير قابلة للتفاوض في جدول أعمالهم، حيث يقوم العديد من العملاء الآن بتقييم برنامج استدامة البائع باعتباره عامل تمييز. وتشمل الممارسة العادية لإحدى شركات البنية التحتية، تثقيف العملاء كلما أمكن ذلك بشأن المنتجات الخضراء المبتكرة، أو إدراج خيار أكثر مراعاة للبيئة.

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