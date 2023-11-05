«برايس ووترهاوس كوبرز»: الاستدامة غير قابلة للتفاوض

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشار تقرير حديث، إلى أن 73% من الشركات في الشرق الأوسط تعمل من أجل الحياد الكربوني أو التزمت به. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، فإنه بالنسبة لقادة الأعمال بالمنطقة، أصبحت الاستدامة غير قابلة للتفاوض في جدول أعمالهم، حيث يقوم العديد من العملاء الآن بتقييم برنامج استدامة البائع باعتباره عامل تمييز. وتشمل الممارسة العادية لإحدى شركات البنية التحتية، تثقيف العملاء كلما أمكن ذلك بشأن المنتجات الخضراء المبتكرة، أو إدراج خيار أكثر مراعاة للبيئة.
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