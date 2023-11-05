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أبوظبي تشهد ختام جولة ترويجية خليجية للمكتب الوطني الألماني للسياحة

11/5/2023 7:25:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف المكتب الوطني الألماني للسياحة، عن نجاح عرضه المتنقل الذي استمر 5 أيام في منطقة الخليج العربي، واختتم في مقر إقامة السفير الألماني بأبوظبي.

واستهدفت الفعالية، تعزيز العلاقات وتبادل الأفكار والرؤى مع خبراء السياحة المحليين والشركاء الإعلاميين في منطقة الخليج.

وبدأ العرض المتنقل في 29 أكتوبر في المقر الخاص بالقنصل العام الألماني في جدة، إلتيه أديرهولد، وتبع ذلك زيارة المقر الخاص بالسفير الألماني في الرياض مايكل كيندسجراب. وتوجه العرض المتنقل بعد ذلك إلى مدينة الكويت، حيث استقبل السفير الألماني، هانز كريستيان، الوفود في مقره الخاص، ليزور بعدها الدوحة بحضور نائب رئيس بعثة السفارة الألمانية في الدوحة، توماس تريلير. واختتم العرض المتنقل فعالياته في 2 نوفمبر بزيارة المقر الخاص للسفير الألماني في أبوظبي، ألكسندر شونفلدر.

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