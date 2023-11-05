«دايناتريس» تتوسع إقليمياً عبر الإمارات

أكد جورج لونغو- نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة دايناتريس التزام الشركة بتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة، منطلقة من الإمارات التي تعمل فيها بشكل مباشر منذ مارس 2022.

وأضاف: ((حرصنا على تعزيز شراكتنا مع شركاء إقليميين أقوياء، كما عملنا على توسيع شراكاتنا العالمية لتشمل المنطقة، ومن خلال اعتمادنا على شبكة شراكاتنا القوية ومعرفتنا بمجال الحوسبة السحابية يمكننا تلبية الطلب المتزايد على ذكاء البرمجيات بشكل فعال، ومساعدة المؤسسات في جميع القطاعات لتسريع رحلاتها الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي، ويتم ذلك وفقاً لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي الوطنية الخاصة بكل واحدة منها)).

تغييرات جذرية

وأشار إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث إن هذه التقنية قادرة على إحداث تغييرات جذرية لزيادة الإنتاجية، وأوضح أن المؤسسات التي تتطلع إلى الاستفادة من الإمكانات المثيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي، يعتمد نجاحها على الذكاء الاصطناعي متعدد الأنساق، أي أن تمزج بين التقنيات القوية للذكاء الاصطناعي التنبؤي والذكاء الاصطناعي السببي، ويعزى ذلك إلى حقيقة أن الذكاء الاصطناعي التنبؤي هو الوحيد القادر على رؤية المستقبل بشكل موثوق، بينما يعتبر الذكاء الاصطناعي السببي الوحيد القادر على معرفة السبب الجذري لمشكلة ما بشكل حتمي، في حين يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي فقط تصميم التوصيات والحلول لمشاكل محددة، وذلك عن طريق استخدام خوارزميات احتمالية متقدمة.

عرضة للتلاعب

وحول النظرة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي على أنها بمثابة خطر أمني قال إنه مما لا شك فيه أن أي تقنية تحمل في طياتها مجموعة من المخاطر، وينطبق هذا الأمر على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما أننا نناقش تكنولوجيا لا تزال في مهدها فإن المخاوف المتعلقة بالأمن تبدو معقولة عند النظر إليها للوهلة الأولى، وقد يلجأ المجرمون السيبرانيون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج ضارة أكثر تعقيداً، أو تحسين أساليبهم في برامج الفدية، أو تنفيذ هجمات أشد خطورة، وتعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي على البيانات، لذا فإنها تكون عرضة للتلاعب بالبيانات وإفسادها، لكن عند النظر إلى الصورة الواسعة سنكتشف أن الفوائد والقدرات، التي يجلبها الذكاء الاصطناعي إلى مجال الأمن تفوق بكثير المخاطر المحتملة.

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