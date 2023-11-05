«اقتصادية الشارقة» و«رواد» تعرّفان بأساسيات جدوى المشاريع الصناعية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ((رواد)) التابعة لها، ورشة إعداد دراسة جدوى للمشاريع الصناعية، بهدف تعريف المشاركين بأساسيات دراسة الجدوى وسبل تطوير المشاريع، ومبادئ إدارة الجوانب الإدارية، والمالية، والتسويقية في المشاريع الصناعية. حضر الورشة عدد من رواد الأعمال الشباب أصحاب المشاريع الصناعية، وعدد من طلاب جامعة الشارقة المتخصصين في كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة.

وتناولت الورشة التي قدمها المستشار راشد سواقد، مستشار تنمية المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، أهمية دراسات الجدوى التسويقية، التي تعتمد على القيام بجمع وتسجيل وتحليل البيانات السوقية والفنية والمالية للمشروع، إلى جانب دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.

وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتوجيهاتهما بمساعدة الشباب المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة، كما تسعى الدائرة بشكل دائم إلى تقديم كل الخدمات التدريبية، وتذليل العقبات، وتهيئة البيئة المحفزة لإنجاح مشاريعهم بما يسهم في نمو القطاع الاقتصادي في الشارقة والمحافظة على جودته واستدامته.

ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، أن الدائرة تحرص على تعريف المستثمرين بخدمات الدائرة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، والتأكيد على أن الدائرة تعمل على توفير بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، لضمان التنمية الصناعية المستدامة مع تقديم الاستشارات والدعم الفني لرواد الأعمال والمصانع التابعة لهم، بهدف العمل على دراسة كل التحديات والصعوبات التي تواجههم، وذلك للخروج بنتائج وتوصيات وقرارات داعمة تعزز من هذه الاستثمارات الصناعية في الإمارة، وأكدت حرص الدائرة على تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير البيئة والممكنات المحفزة لاجتذاب المواهب المتخصصة.

وأشارت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ((رواد)) بالإنابة، إلى سعي المؤسسة لدعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب المواطنين من كلا الجنسين، وذلك بتوفير بيئة جاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، من خلال توفير منصات تدريب علمية وعملية لهم، ومنصات تسويقية ومؤسسات معنية بدعمهم.

كما أوضحت أن ((رواد)) تحرص على تنظيم الدورات التدريبية بشكل دوري لاستقطاب الشباب الراغبين في خوض مضمار ريادة الأعمال.

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