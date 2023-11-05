سويسرا تسعى لجذب المزيد من السياح من الإمارات والمنطقة

تسعى سويسرا إلى جذب المزيد من السياح من دولة الإمارات والمنطقة خلال موسم الشتاء، حيث تعتبر سويسرا واحدة من أجمل الوجهات الشتوية في العالم. وتبرز بين وجهات عدة في سويسرا مدينتا إنترلاكن ودافوس كلوسترز، فهما من بين أجمل المدن السويسرية التي يفضل زيارتها خلال فصل الشتاء.

إنترلاكن

تُعدّ إنترلاكن واحدة من الوجهات السياحية الرائعة في سويسرا، المفعمة بالجمال الطبيعي والأنشطة المثيرة طوال العام، وتعتبر ((عاصمة المغامرات الخارجية)) في أوروبا. ولكن في فصل الشتاء، تتحوّل إلى مكان خاص يُنصح بزيارته، حيث تقع إنترلاكن في قلب جبال الألب السويسرية، ومحاطة ببحيرتي تون وبرينز، مما يمنحها موقعاً مميزاً للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأنشطة الشتوية الممتعة.

وتعد مناطق التزلج في إنترلاكن ومحيطها، واحدة من أفضل الأماكن لممارسة هذه الرياضة، حيث يمكن التزلج على الجليد في مناطق مثل ((يونغفراو)) و((مورين)) والتمتع بالمناظر الخلابة للجبال أثناء التزلج.

كما توفّر إنترلاكن، الفرصة لممارسة أنشطة أخرى مثل ركوب الزلاجات ورياضة المشي على الثلج وركوب الخيل على الجليد. وتوفر إنترلاكن، مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة والمطاعم التي تقدم المأكولات السويسرية اللذيذة، مما يجعل إقامتك مريحة ولذيذة.

دافوس كلوسترز

وتعد دافوس كلوسترز، وجهة شتوية مثالية في سويسرا، وتقع دافوس على ارتفاع يجعلها الأعلى في أوروبا، وتشتهر بنقاء هوائها، مما جعلها مركزاً طبياً متخصصاً في علاج أمراض الجهاز التنفسي. كما توفر المدينة مجموعة واسعة من الأنشطة الشتوية، بدءاً من المنحدرات الجليدية التي تمتد على مسافة 320 كيلومتراً، مروراً بالأماكن الترفيهية المتعددة، بالإضافة إلى ذلك، تقام مجموعة من الفعاليات الموسمية مثل كأس سبينغلر لهوكي الجليد، وسباقات كأس العالم للتزلج الريفي، والعروض الفنية على الجليد، مما يجعل من دافوس كلوسترز وجهة شتوية متكاملة تضمن المتعة لجميع أفراد العائلة.

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