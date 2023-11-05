غرفة الشارقة تستهدف إقامة شراكات جديدة وعلاقات اقتصادية مع أوغندا وكينيا

تبدأ البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، اليوم الاثنين، أعمالها في أوغندا وكينيا، التي تهدف إلى تعزيز مستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة الشارقة وكل من الدولتين ودفعها نحو مزيد من التطور، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز أنشطته وتنمية صادرات المنشآت الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

ويترأس وفد الغرفة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين بالغرفة والمركز، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية في الإمارة.

وتشهد المحطة الأولى من جولة البعثة التجارية والتي تنطلق غداً الاثنين في العاصمة الكينية نيروبي تنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا، فيما ستواصل بعثة غرفة الشارقة جولتها الأفريقية بزيارة أوغندا، حيث تتضمن المحطتان إقامة ملتقيات أعمال تجمع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية لإطلاق تفاهمات جديدة، إضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعات الأعمال في الإمارات وكينيا وأوغندا، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتأتي هذه البعثة التجارية في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الإمارات وأوغندا ونيروبي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت واردات أوغندا من الإمارات 810,529 دولاراً في عام 2022، وقد نمت هذه القيمة بنسبة 20 % سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت الصادرات من أوغندا إلى الإمارات من 300 مليون دولار في عام 2009 إلى 1.065.910 دولارات في عام 2021 بينما ارتفعت أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر من 300 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022. في حين بلغت واردات نيروبي من الإمارات 3,458,269 دولاراً في عام 2022، وارتفعت هذه القيمة بنسبة 47 % منذ عام 2021، ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات من نيروبي إلى الإمارات من 315,2 مليون دولار في عام 2021 إلى 373,6 مليون دولار في عام 2022.

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