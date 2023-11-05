أبوظبي تحتضن المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي

تنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 GAM تحت شعار ((تحفيز التفكير المستدام))، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل في جزيرة ياس بإمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والسياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وجمعية المدققين الداخليين في الإمارات.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: ((تجسد استضافة ((ملتقى العقول المبدعة في التدقيق الداخلي)) إضافة قيّمة إلى أجندة أبوظبي للفعاليات، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة مفضلة وأولى، إلى جانب الثقة العالمية بقدرتها على تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات وفق أعلى المعايير الدولية بخاصة مع ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة)).

وأضاف: من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، نؤكد حرصنا على بناء شراكات مثمرة سعياً إلى تحقيق المزيد من التقدم والنمو لإمارة أبوظبي، وسيجمع الحدث الذي يقام لأول مرة خارج أمريكا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 1300 ريادي وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم. وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة: ((إن المؤتمر الإقليمي الأول GAM هو شهادة على التزام الإمارات بالنمو المستدام والتعاون العالمي. إنها فرصة فريدة للتعلم من ألمع العقول وتحفيز التغيير التحويلي)).

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