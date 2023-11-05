«ماس المختبر» الأسرع نمواً بسوق المجوهرات

توقّع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم أكثر من 30 شركة ماس مختبرية، أن يحدث قطاع الماس المزروع ثورة في صناعة المجوهرات. وأوضح المركز، في تقرير، أن الماس المصنّع في المختبر (LGDs) يبرز باعتباره القطاع الأسرع نمواً في سوق المجوهرات، حيث شهدت دبي في 2022، نمواً مذهلاً تجاوز 125% في تجارة الماس.

واستعرض التقرير العديد من التطبيقات للماس المزروع في المختبر، بما في ذلك استخدامه في أشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، وصناعات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع، في مقابلة مع قناة ((سي إن بي سي 18)) الهندية: ((سجلنا أداءً رائعاً 2022، حيث حققنا نمواً 125 % في تجارة الماس إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار، ولا يمكن إنكار الطلب على الماس المنتج في المختبر)). وأضاف أنه بسبب المتطلبات التكنولوجية والصناعية، من المتوقع ألا يواجه الماس المنتج في المختبر التحديات نفسها التي واجهها الزمرد المنتج في المختبر.

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