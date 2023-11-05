توقعات مديري ومسؤولي شركات للعام 2024: التكنولوجيا والصحة والمال والهندسة أولويات التوظيف

توقع مديرون ومسؤولون في قطاع التوظيف بالإمارات أن تتصدر قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية والهندسة أولويات التوظيف في العام 2024. وأكدوا، لـ((البيان))، أن حجم التحول الرقمي في الإمارات وتطور الذكاء الاصطناعي واستمرار الرقمنة جعل من قطاع التكنولوجيا يتصدر مشهد التوظيف في العام 2024، ليكون القطاع الأكثر نمواً وطلباً من قبل جميع الشركات في الدولة، إلى جانب نمو كبير متوقع في قطاع الرعاية الصحية، بسبب التركيز المستمر على الصحة والرفاهية.

وذكر مديرو ومسؤولو الشركات أن تركيز الإمارات والتزامها في قطاع الاستدامة والطفرة في مشاريع البنية التحتية والعقار سيزيد الطلب على قطاع الهندسة والبناء، ولكون الإمارات تعد مركزاً مالياً عالمياً فبالتالي سينمو الطلب بشكل مستمر على الأدوار الوظيفية في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والمحاسبة أيضاً.

التحول الرقمي

وتفصيلاً، قال علي مطر، رئيس لينكد إن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة: ما زالت التكنولوجيا والوظائف الرقمية تتصدر أولويات التوظيف، خلال الـ 12 شهراً المقبلة، حيث تعكس الزيادة في وظائف قطاع التكنولوجيا حجم التحول الرقمي في الإمارات، بالإضافة إلى الاهتمام المتنامي بالبيانات والأتمتة، الذي تشهده المنطقة.

وذكر مطر: أن من أفضل المؤشرات على الطلب الكبير على قطاع التكنولوجيا والوظائف الرقمية أن ثلاثاً من الوظائف الـ10 الأكثر نمواً كانت في مجال تطوير البرمجيات.

الصحة والرفاهية

من جهته، قال أحمد العدوان، رئيس حلول أصحاب العمل في ((بيت.كوم)): ((إن الشركة تراقب عن كثب اتجاهات سوق العمل المتطورة في دولة الإمارات، حيث نتوقع أن تشهد العديد من قطاعات العمل نمواً كبيراً، خلال الأشهر الـ 12 المقبلة)). ووفقاً لاستبيان أجراه الموقع حول مؤشر فرص العمل في الشرق الأوسط فمن المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية نمواً كبيراً، بسبب التركيز المستمر على الصحة والرفاهية، إذ إن هناك طلباً كبيراً على الأدوار الوظيفية للطبيب/أخصائي العلاج الطبيعي (71 %)، والممرض (70 %)، والمهندس الطبي الحيوي (68 %).

وأضاف عدوان: ((إن التزام الإمارات بالاستدامة والنمو يشير إلى زيادة الطلب على الوظائف المتعلقة بالهندسة، مثل المهندس الكهربائي (68 %)، والمهندس الكيميائي (67 %)، وأخيراً، نتوقع زيادة في الطلب على أدوار المدي/ رئيس القسم في العديد من المجالات، مثل (التسويق، التصميم، خدمة العملاء، تكنولوجيا المعلومات، المبيعات، المالية، الموارد البشرية، العمليات، وما إلى ذلك))).

الذكاء الاصطناعي

إلى ذلك، قال جيرون فان دن الشوت، مدير الأعمال في Hays Middle East: ((إنه مع إحداث تطور الذكاء الاصطناعي ثورة في المشهد التكنولوجي، واستمرار الرقمنة في إعادة تشكيل عالمنا، يستمر الطلب على وظائف التكنولوجيا في الزيادة)).

وتابع الشوت: ((تركز الشركات في دولة الإمارات على رقمنة العمليات وأتمتتها وتحسينها، الأمر الذي يتطلب مهارات تقنية متخصصة، علاوة على ذلك، فإن تحويل استثمارات التحسين والرقمنة إلى فرص نمو حقيقية يعني جعل التكنولوجيا عنصراً أساسياً في جميع عمليات صنع القرار الاستراتيجي)).

التكنولوجيا والخدمات المالية

وقال طارق سلام، رئيس الإدارة في شركة دييل- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((إنه وفقاً للبيانات لدينا في دييل فمن المتوقع أن تسجل القطاعات التالية أسرع معدلات نمو خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهي: تكنولوجيا المعلومات والخدمات، الخدمات المالية، السياحة والسفر، العقارات، قطاعات الصحة، قطاع الضيافة، الملابس والموضة، الخدمات الاستشارية، برامج الكمبيوتر، إلى جانب، قطاع البناء)).

سلاسل التوريد

وقال ريتشارد جاكسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في تاسك TASC Outsourcing: ((إنه وفقاً لسنوات خبرتنا وفهمنا للسوق نتوقع أن تكون قائمة الوظائف التالية الأكثر طلباً في الإمارات، خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها متخصصو تكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل الإمارات على تنمية قطاع التكنولوجيا بشكل مطرد، مما أدى إلى زيادة الطلب على متخصصي تكنولوجيا المعلومات، وفقاً لخبرائنا في علامتنا التجارية لتوظيف التكنولوجيا AIQU فإن الأدوار مثل مطوري البرامج وخبراء الأمن السيبراني ومحللي البيانات ومديري تكنولوجيا المعلومات مطلوبة بشدة)).

وأضاف جاكسون: ((إن القطاع الذي سيشهد نمواً أيضاً هو الهندسة والبناء، إذ تستمر مشاريع تطوير البنية التحتية والبناء في الإمارات، مما يخلق الطلب على المهندسين وعمال البناء، وهناك طلب مستمر على المهندسين المدنيين ومهندسي الكهرباء ومديري المشاريع في قطاع البناء)).

وأكد جاكسون أن قطاع المالية والمصرفية يأتي في المرتبة الثالثة، حيث تعد الإمارات مركزاً مالياً، ولا يزال هناك طلب على الأدوار في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والمحاسبة، وفقاً للتقارير، تم البحث عن محللين ماليين ومحللين كميين ومدققين ومحترفين مصرفيين في الإمارات. وتابع جاكسون: إنه مع مشهد الأعمال المتنامي تبحث الشركات عن محترفين يمكنهم قيادة جهود المبيعات والتسويق، وفقاً لأحدث التقارير، هناك طلب كبير على مديري المبيعات ومتخصصي التسويق الرقمي والمديرين التنفيذيين لتطوير الأعمال.

وذكر جاكسون أن قطاع الضيافة والسياحة سيكون بارزاً خلال الفترة المقبلة، حيث خلقت خطط الإمارات لترويج السياحة فرصاً في مجال الضيافة، وفقاً لشركة Hotelier Middle East، فقد زاد الطلب على موظفي الفنادق والمطاعم، وكذلك وكلاء السفر، مرات عدة منذ الوباء.

ونوه جاكسون بأن الإمارات تستثمر في قطاع التعليم، مما أدى إلى الطلب على المعلمين ومديري التعليم، وشهدت المنطقة حاجة مستمرة للمعلمين، لا سيما في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأشار جاكسون إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كونها مركزاً لوجستياً عالمياً يخلق طلباً كبيراً على المتخصصين في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن سوق العمل مرن للغاية، ويمكن أن يتغير بسرعة، كمقدمي وظائف، اقتراحنا للباحثين عن عمل هو البقاء على اطلاع بقوائم الوظائف الحالية وأخبار الصناعة لتحديد الوظائف الأكثر طلباً، والحفاظ على تحديث المهارات.

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