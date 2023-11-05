تقرير أمريكي: دبي أفضل نظام بيئي لرأس المال الاستثماري

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبوأت دبي مرتبة الصدارة عالمياً، كأفضل نظام بيئي لرأس المال الاستثماري، وفق موقع ((ميتشغان كرونيكال)).
وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن جاذبية المدن الكبرى، التي تتمتع بها مراكز التكنولوجيا التقليدية بدأت تنتشر، ما يمهد الطريق أمام النظم البيئية الناشئة مثل دبي، وبرلين، ورالي، وديترويت. ووفقاً لأحدث بيانات ((بيتش بوك))، فإنه بين الربع الثالث من 2017، والربع الثاني من 2023، أظهرت هذه المدن نمواً كبيراً في مشهد رأس المال الاستثماري الخاص بها.
وأكد ((ميتشغان كرونيكال))، في تقريره أن مثل هذه التطورات ليست مجرد إحصاءات، فهي تعكس الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وترسم صورة واعدة لرواد الأعمال الطموحين والمستثمرين المميزين على حد سواء.
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