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تقرير أمريكي: دبي أفضل نظام بيئي لرأس المال الاستثماري

11/5/2023 7:25:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبوأت دبي مرتبة الصدارة عالمياً، كأفضل نظام بيئي لرأس المال الاستثماري، وفق موقع ((ميتشغان كرونيكال)).

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن جاذبية المدن الكبرى، التي تتمتع بها مراكز التكنولوجيا التقليدية بدأت تنتشر، ما يمهد الطريق أمام النظم البيئية الناشئة مثل دبي، وبرلين، ورالي، وديترويت. ووفقاً لأحدث بيانات ((بيتش بوك))، فإنه بين الربع الثالث من 2017، والربع الثاني من 2023، أظهرت هذه المدن نمواً كبيراً في مشهد رأس المال الاستثماري الخاص بها.

وأكد ((ميتشغان كرونيكال))، في تقريره أن مثل هذه التطورات ليست مجرد إحصاءات، فهي تعكس الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وترسم صورة واعدة لرواد الأعمال الطموحين والمستثمرين المميزين على حد سواء.

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