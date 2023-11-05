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فرنسا: أرسلنا 3 طائرات مساعدات لغزة ولدينا 3 سفن في شرق المتوسط

11/5/2023 7:25:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مسؤولون كبار الأحد إن 54 طنا من المساعدات الفرنسية لغزة وصلت إلى مصر في مطلع هذا الأسبوع على متن ثلاث طائرات وإن فرنسا لديها ثلاث سفن تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط ​​جاهزة للتعامل مع مستجدات الوضع.

جاءت هذه الإعلانات في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى الدوحة إلى "هدنة إنسانية فورية" وحذرت من السماح بانتشار الصراع في المنطقة.

وقال الجيش الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي إكس إن المساعدات الفرنسية سُلّمت في مطلع الأسبوع بعد أن وصلت على متن طائرتي إيرباص إيه400إم.

ولاحقا قال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو إن طائرة مساعدات ثالثة من الطراز ذاته وصلت.

وقال اللفتنانت كولونيل نيكولا، وهو قائد إحدى الطائرات، صباح السبت قبل إقلاعها "تتضمن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة أدوية ومساعدات غذائية ومولدات كهربائية".

وأضاف الجيش الفرنسي عبر إكس أن حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية تونير المجهزة بمرافق طبية وسفينتين تابعتين للبحرية موجودتان في البحر المتوسط.

ومضى يقول إنها جزء من "جهاز قوي ومتعدد الاستخدامات قادر على استيعاب تطورات الوضع في المنطقة"، دون الخوض في التفاصيل.

كان وزير الدفاع الفرنسي أعلن يوم الخميس أن باريس سترسل حاملة طائرات هليكوبتر ثانية هي ديكسمو.

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