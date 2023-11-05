ريال مدريد يتعادل مع رايو فايكانو ويبقي جيرونا على قمة الدوري الإسباني



عاد ريال مدريد لإهدار النقاط من جديد، وفشل في استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، التي اعتلاها جيرونا.

وتعادل ريال مدريد بدون أهداف مع ضيفه رايو فايكانو، مساء الأحد، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعجز نجوم ريال مدريد عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم طوال شوطي المباراة إلى أهداف، بعدما تباروا في إهدارها على مدار الـ90 دقيقة، ليفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.

ويأتي هذا التعادل، ليفسد احتفالات الريال بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة بهدفين لهدف في المرحلة الماضية للمسابقة، ليبتعد الفريق الملكي عن نظيره الكتالوني، صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يفشل خلالها الريال في تحقيق الفوز على ملعب (سانتياجو برنابيو)، معقل الفريق الأبيض، ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبذلك، أصبح في جعبة الريال، الذي تعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، 29 نقطة، ليظل في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا.

في المقابل، ارتفع رصيد رايو فايكانو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب الريال، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، وسط تراجع دفاعي من جانب لاعبي رايو فايكانو.

وأضاع الريال أول فرصة محققة في اللقاء في الدقيقة الخامسة عن طريق فيديريكو فالفيردي، الذي استخلص الكرة من دفاع فايكانو، لينفرد بالمرمى، لكنه سدد برعونة في جسد المقدوني ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى الضيوف، وتذهب لركنية لم تسفر عن شيء.

واصل الريال استحواذه على الكرة، وأضاع خوسيلو فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 24، حينما تابع ركلة ركنية من الجانب الأيسر، نفذها لوكا مودريتش، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

أسرع الريال من إيقاعه، وسدد خوسيلو كرة زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 26، مرت بمحاذاة القائم الأيمن، أعقبها تمريرة بينية رائعة من جود بيلينجهام إلى فرانسيسكو جارسيا، الذي سدد من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة فوق العارضة في الدقيقة 31.

وقاد ديفيد ألابا هجمة عنترية للريال، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب في الدقيقة 33، قبل أن يسدد من خارج المنطقة، واضعا الكرة فوق العارضة.

وأهدر خوسيلو فرصة أخرى محققة في الدقيقة 38، عندما تسلم كرة عرضية زاحفة من الجهة اليسرى عبر فينيسيوس جونيور، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن حارس فايكانو أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية لم تستغل.

وتهيأت الكرة أمام بيلينجهام داخل المنطقة في الدقيقة 42، ليراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد من داخل المنطقة تصويبة غير منضبطة ذهبت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب الريال، ومرر موريتش كرة عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 47، لكن الكرة مرت من أمام فينيسيوس، المتواجد أمام المرمى مباشرة.

وسقط فينيسيوس داخل منطقة جزاء رايو فايكانو في الدقيقة 50، ليطالب لاعبو الريال بالحصول على ركلة جزاء، لكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

وأطلق فالفيردي قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 53، لكن حارس فايكانو كان في الموعد، قبل أن يسدد خوسيلو ضربة رأس من متابعة لعرضية من جانب اللاعب الأوروجواياني في الدقيقة 55، مرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد فينيسيوس من خارج المنطقة جهة اليمين في الدقيقة 58، غير أن الكرة أخطأت المرمى، قبل أن يحرز اللاعب البرازيلي هدفا في الدقيقة 65، لكن سرعان ما تم إلغائه بداعي وقوع خوسيلو في مصيدة التسلل، قبل أن يمرر الكرة إليه.

وكاد رودريجو أن يفتتح التسجيل للريال بعد نزوله لأرض الملعب مباشرة، حينما سدد من داخل المنطقة في الدقيقة 71، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل.

شدد الريال من هجماته خلال الدقائق التالية، لكن افتقدت محاولاته للمسة الأخيرة.

وكاد رودريجو أن يخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن بواسطة داني كارفخال، ليسدد الكرة بـ(عقب القدم)، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، لتصل لأحضان ديميتريفسكي، وينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.





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