ما هي أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العينين؟

يعزى ظهور الهالات السوداء تحت العينين عادة إلى قلة النوم ونقص الأكسجين. ولكن هناك أسباب أخرى لظهورها، منها ما هو خطير جدا.

وأكدت الدكتورة تاتيانا يوغوروفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر، أنه يجب عدم تجاهل ظهور الهالات السوداء تحت العينين، لأنها قد تكون ناجمة عن نقص الأكسجين بسبب فقر الدم، أو مشكلات في القلب والأوعية الدموية أو الكلى وأمراض القصبات الهوائية، أو في الشعيرات الدموية النافذة. الحالات الثلاثة الأولى ترتبط بعدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الجسم، ما يتسبب في تحول الأنسجة إلى اللون الأزرق. فمثلا يعرف الكثيرون أن مشكلات القلب والأوعية الدموية، وكذلك التنفس، يمكن أن تتجلى في زرقة المثلث الأنفي الشفوي.

والأوعية الشعرية النافذة هي أوعية شعرية تحتوي على ثقوب صغيرة في الخلايا البطانية تعرف بالنوافذ تساهم بنشاط في عملية تبادل الغازات.

لذلك بالنظر إلى أن الأنسجة الموجودة تحت العينين رقيقة والأوعية الدموية التي تحتها زرقاء اللون، ويؤدي عدم حصولها على الكمية اللازمة من الأكسجين، ما يسبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين. كما أن تناول بعض الأدوية ومشكلات في الجهاز الهضمي وعوامل أخرى يمكن أن تسبب ظهور الهالات السوداء ،وفقا لروسيا اليوم.

وتنصح الطبيبة للتخلص من هذه الهالات السوداء بضرورة مراجعة الطبيب لتحديد سبب ظهورها وعلاجها. كما يمكن التخفيف من مظهرها بوضع كمادات مختلفة ولصقات خاصة عليها، تساعد على تحسين التدفق الليمفاوي، وتخفيف ورم الأنسجة. ولكن هذه الإجراءات تعطي نتائج مؤقتة فقط ولا تعالج المشكلة.

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