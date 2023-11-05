Monday, 06 November 2023 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يؤدي إلى شلل عام واضطراب الكلام وحتى الموت..ما هو مرض أم الدم وما علاماته؟

11/5/2023 7:25:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمدد الأوعية الدموية أو أم الدم ‏ هو انتفاخ يشبه البالون في الشرايين يحدث عندما يجبر ضغط الدم جزءاً ضعيفاً من جدار الشريان على الانتفاخ للخارج. ويمكن أَن يتشكل ذلك في الشرايين بمختلف أحجامها. إلا أنه أكثر شيوعا في شرايين المخ.

ووفقا للبروفيسور فلاديسلاف شافالينوف أخصائي طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، فإن تشوه الوجه، وضعف واختلال النطق، تدل على تمدد الأوعية الدموية.

ويشير الطبيب إلى أن تمدد الأوعية الدموية (أم الدم، أنورسما)، عبارة عن تلف جدار الأوعية الدموية، الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزقها أو تفكك طبقاتها. والأوعية الدموية الدماغية هي أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا المرض.


ويمكن أن يصاب بهذا المرض حتى الشباب، والمهم في الأمر استدعاء سيارة الاسعاف عند ظهور هذه الأعراض.

ويقول: "هذه علامات عصبية بؤرية. لذلك يمكن أن تكون مختلفة ومتنوعة: ضعف النطق، تشوه الوجه، تدلي اللسان، اختلاف حجم بؤبؤ العينين. ويمكن مثلا أن يخرج الشخص لسانه، لكنه ينحرف إلى اليمين أو اليسار. كما أن تنمل الأطراف قد يحدث في جانب واحد من الجسم".

ويشير الطبيب، إلى أن تمزق الأوعية الدموية الناجم عن تمددها يمكن أن يحدث بشكل عفوي أو بسبب الإصابة. في هذه الحالة، هناك خطر الإصابة باحتشاء دماغي أو جلطة دماغية، ما قد يؤدي إلى الإعاقة. ويمكن أن تكون العواقب وخيمة: شلل جزئي، وشلل عام، واضطراب الكلام، وحتى الموت.

اقرأ ايضا:


ما هي أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العينين؟ ما هي أفضل فاكهة لمرضى السكري؟ يؤدي إلى شلل عام واضطراب الكلام وحتى الموت..ما هو مرض "أم الدم" وما علاماته؟

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN05112023000110011019ID1107376216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث