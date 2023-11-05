يؤدي إلى شلل عام واضطراب الكلام وحتى الموت..ما هو مرض أم الدم وما علاماته؟

تمدد الأوعية الدموية أو أم الدم ‏ هو انتفاخ يشبه البالون في الشرايين يحدث عندما يجبر ضغط الدم جزءاً ضعيفاً من جدار الشريان على الانتفاخ للخارج. ويمكن أَن يتشكل ذلك في الشرايين بمختلف أحجامها. إلا أنه أكثر شيوعا في شرايين المخ.

ووفقا للبروفيسور فلاديسلاف شافالينوف أخصائي طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، فإن تشوه الوجه، وضعف واختلال النطق، تدل على تمدد الأوعية الدموية.

ويشير الطبيب إلى أن تمدد الأوعية الدموية (أم الدم، أنورسما)، عبارة عن تلف جدار الأوعية الدموية، الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزقها أو تفكك طبقاتها. والأوعية الدموية الدماغية هي أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا المرض.



ويمكن أن يصاب بهذا المرض حتى الشباب، والمهم في الأمر استدعاء سيارة الاسعاف عند ظهور هذه الأعراض.

ويقول: "هذه علامات عصبية بؤرية. لذلك يمكن أن تكون مختلفة ومتنوعة: ضعف النطق، تشوه الوجه، تدلي اللسان، اختلاف حجم بؤبؤ العينين. ويمكن مثلا أن يخرج الشخص لسانه، لكنه ينحرف إلى اليمين أو اليسار. كما أن تنمل الأطراف قد يحدث في جانب واحد من الجسم".

ويشير الطبيب، إلى أن تمزق الأوعية الدموية الناجم عن تمددها يمكن أن يحدث بشكل عفوي أو بسبب الإصابة. في هذه الحالة، هناك خطر الإصابة باحتشاء دماغي أو جلطة دماغية، ما قد يؤدي إلى الإعاقة. ويمكن أن تكون العواقب وخيمة: شلل جزئي، وشلل عام، واضطراب الكلام، وحتى الموت.

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