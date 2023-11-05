أعلن الجيش الاسرائيلي أنه يشن مساء الأحد "ضربات كبيرة ستتواصل في الأيام المقبلة" على قطاع غزة، لافتا الى أنه قسم القطاع المحاصر الى شطرين.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن "ضربات كبيرة تشن حاليا وستتواصل هذه الليلة وفي الايام المقبلة"، مؤكدا أن القوات الاسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته الى شطرين: "جنوب غزة وشمال غزة".

وكانت حكومة حماس أكدت مساء الأحد أن الجيش الاسرائيلي يشن "قصفاً كثيفاً" حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطعت اسرائيل الاتصالات الهاتفية والانترنت قبيل ذلك.

وسُجل خصوصاً قصف قرب مستشفى الشفاء، الاكبر في القطاع المحاصر، وفق المصدر نفسه.

واعتبر هاغاري أنه بعد 30 يوماً من الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، يعد تطويق الجزء الشمالي من القطاع وفصله عن جنوب القطاع خطوة مهمة في العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية.

وأضاف "ما زلنا نسمح بمرور المدنيين من شمال غزة ومن مدينة غزة إلى الجنوب"، في حين ما زال هناك ما بين 300 إلى 400 ألف شخص في شمال القطاع الصغير الذي يضم 2,4 مليون نسمة، وحيث يعتبر الوضع الإنساني كارثياً.





اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

الأونروا تعلن ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات كبيرة على غزة وتقسيمها إلى شطرين

بلينكن يعلق على

الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز