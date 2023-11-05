بلينكن يعلق على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة غير معلنة لبغداد أن الهجمات ضدّ القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس واسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن زيارة بلينكن لبغداد، والتي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أمريكية وأخرى من التحالف الدولي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس اثر هجوم غير مسبوق للحركة على اسرائيل في 7 أكتوبر.

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب في ختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال بلينكن إنه "أوضح تماماً" للسوداني "أن هذه الهجمات، والتهديدات غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف خلال المؤتمر قبل أن يغادر إلى تركيا، "سوف نتخذ الاجراءات اللازمة من أجل حماية" قواتنا.

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