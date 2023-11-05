أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات للمستشفي الأردني في غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تغريدة على منصة (إكس)،تويتر سابقا، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف في التغريدة التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ونقلت "بترا" عن المصدر قوله إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

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العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة





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