مقترح لتشجير المنحدرات الأرضية في الرفاع لمنع جرف التربة وقت الأمطار

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- Akhbar Al Khaleej) أفضى مقترح تجميل وتشجير المنحدرات الأرضية الطبيعية والمساحات الفضاء الذي تقدم به ممثل الدائرة الخامسة خالد شاجرة مؤخرا في الرفاع لإضفاء المظهر الحضاري ولمنع جرف التربة والحجارة إلى المواقع السكنية أثناء هطول الأمطار إلى موافقة مجلس بلدي الجنوبية.
ويسهم هذا المقترح بإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة بأكملها بتشجير المساحات الفضاء والمنحدرات الأرضية وزراعتها بالمسطحات الخضراء للمساهمة في تحقيق أهداف خطة التشجير ومواجهة تحديات التغيير المناخي في العالم وحماية البيئة من التلوث.
ويأتي هذا المقترح تماشيا مع الدعم الحكومي لتوجه وزارة شؤون البلديات والزراعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشجير لزيادة الرقعة الخضراء ومشروعات التشجير والتجميل في الدوارات والتقاطعات وأسفل الجسور والشوارع والميادين العامة في مختلف مناطق المملكة.
وتتسم مدينة الرفاع بالكثافة السكانية العالية كما تضم العديد من المنحدرات الأرضية الطبيعية التي تفضي إلى مشاريع إسكانية ومناطق ترفيهية وخدمية وتراثية وما شابه.
وتوجد المنحدرات الأرضية الطبيعية بمنطقة الحنينية بالرفاع الشرقي التي تفضي إلى مشروع الحنينية الإسكاني وقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح وبالرفاع الغربي التي تفضي إلى مشروع الرفاع الغربي الإسكاني ونادي الرفاع الغربي وغيرها.
وفي الاجتماع الرابع تمت دراسة هذا المقترح ولُخصت أبرز مسببات ودواعي المقترح منها ربط المقترح بالمشروعات التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشـتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
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