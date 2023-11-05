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مقترح لتشجير المنحدرات الأرضية في الرفاع لمنع جرف التربة وقت الأمطار

11/5/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفضى‭ ‬مقترح‭ ‬تجميل‭ ‬وتشجير‭ ‬المنحدرات‭ ‬الأرضية‭ ‬الطبيعية‭ ‬والمساحات‭ ‬الفضاء‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬خالد‭ ‬شاجرة‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬لإضفاء‭ ‬المظهر‭ ‬الحضاري‭ ‬ولمنع‭ ‬جرف‭ ‬التربة‭ ‬والحجارة‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬السكنية‭ ‬أثناء‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬إلى‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭.‬

ويسهم‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بإضفاء‭ ‬المظهر‭ ‬الجمالي‭ ‬والحضاري‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‭ ‬بتشجير‭ ‬المساحات‭ ‬الفضاء‭ ‬والمنحدرات‭ ‬الأرضية‭ ‬وزراعتها‭ ‬بالمسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬ومواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغيير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬من‭ ‬التلوث‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬لتوجه‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬لزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬ومشروعات‭ ‬التشجير‭ ‬والتجميل‭ ‬في‭ ‬الدوارات‭ ‬والتقاطعات‭ ‬وأسفل‭ ‬الجسور‭ ‬والشوارع‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

وتتسم‭ ‬مدينة‭ ‬الرفاع‭ ‬بالكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬العالية‭ ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنحدرات‭ ‬الأرضية‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬ومناطق‭ ‬ترفيهية‭ ‬وخدمية‭ ‬وتراثية‭ ‬وما‭ ‬شابه‭.‬

وتوجد‭ ‬المنحدرات‭ ‬الأرضية‭ ‬الطبيعية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحنينية‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬التي‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬الحنينية‭ ‬الإسكاني‭ ‬وقلعة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬وبالرفاع‭ ‬الغربي‭ ‬التي‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬الرفاع‭ ‬الغربي‭ ‬الإسكاني‭ ‬ونادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الغربي‭ ‬وغيرها‭.‬

وفي‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬تمت‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬ولُخصت‭ ‬أبرز‭ ‬مسببات‭ ‬ودواعي‭ ‬المقترح‭ ‬منها‭ ‬ربط‭ ‬المقترح‭ ‬بالمشروعات‭ ‬التطويرية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الخدمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشاريع‭ ‬البلدية‭ ‬المشـتركة‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

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