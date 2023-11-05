تعديل في قرار إسناد بعض مهام ((سوق العمل)) إلى مراكز تسجيل العمالة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صدر‭ ‬عن‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬إسناد‭ ‬بعض‭ ‬مهام‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭. ‬ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادرة‭ ‬لهم‮»‬‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬تصاريحها‭ ‬قبل‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‮»‬‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭. ‬وبحسب‭ ‬التعديل‭ ‬فإن‭ ‬نص‭ ‬البند‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬سيصبح‭: ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬العمالة‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬أو‭ ‬أُلغيت‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادرة‭ ‬لهم،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأجانب‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬بالعمل‭ (‬العامل‭ ‬المرن‭).‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭: ‬يشترط‭ ‬لقبول‭ ‬المراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬مزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهنية،‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬العمالة‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬أو‭ ‬أُلغيت‭ ‬تصاريحها‭ ‬قبل‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأجانب‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬بالعمل‭ (‬العامل‭ ‬المرن‭). ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأسبقيات‭ ‬الجنائية‭. ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬تاركًا‭ ‬للعمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭. ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬مالكًا‭ ‬لسجل‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬بتأشيرة‭ ‬زيارة‭. ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بدفع‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬وإيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬تأمين‭ ‬عودة‭ ‬قدره‭ (‬150‭) ‬دينارا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الدفع‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬قبل‭ ‬استكمال‭ ‬التسجيل‭.‬

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