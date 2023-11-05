مركز الشيخ إبراهيم للثقافة: تأجيل مهرجان تاء الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث تأجيل فعاليات مهرجان تاء الشباب لهذا العام، حيث كان يرفع شعار لهذا العام «تدبُّر، تواصُل، تجمُّل»، ويقام بدعم من البنك الأهلي المتحد، كما كان من المنتظر أن يستمر حتى يوم السبت 11 نوفمبر 2023 م.
جدير بالذكر أن مهرجان تاء الشباب تأسس عام 2009 م في وزارة الثقافة والإعلام بمبادرة من وزيرة الثقافة والإعلام وقتها، وأعطى الحراك الثقافي الشبابي دفعاً قوياً وساهم في تنشيطه بين شباب المملكة، ويتابع عمله تحت مظلّة مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ويعطي فضاء التجربة والإبداع للشباب التابعين لهذا المشروع الوطني الذي وضع اسم البحرين على خارطة العمل الثقافي الشبابي في العالم.
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