مركز الشيخ إبراهيم للثقافة: تأجيل مهرجان تاء الشباب

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬تاء‭ ‬الشباب‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والإعلام‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والإعلام‭ ‬وقتها،‭ ‬وأعطى‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬الشبابي‭ ‬دفعاً‭ ‬قوياً‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تنشيطه‭ ‬بين‭ ‬شباب‭ ‬المملكة،‭ ‬ويتابع‭ ‬عمله‭ ‬تحت‭ ‬مظلّة‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬ويعطي‭ ‬فضاء‭ ‬التجربة‭ ‬والإبداع‭ ‬للشباب‭ ‬التابعين‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬العمل‭ ‬الثقافي‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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