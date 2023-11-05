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المعلمة عاتقة جعفر تقدم دروس العلوم عبر قصص قصيرة ممتعة

11/5/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استطاعت‭ ‬الأستاذة‭ ‬عاتقة‭ ‬جعفر‭ ‬حمزة‭ ‬معلمة‭ ‬العلوم‭ ‬بمدرسة‭ ‬عالي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬حصصها‭ ‬هي‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬قلوب‭ ‬طالباتها،‭ ‬عبر‭ ‬تقديمها‭ ‬بطريقة‭ ‬ممتعة‭ ‬وجذابة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬حقائقها‭ ‬ومعلوماتها‭ ‬بشخصيات‭ ‬كارتونية‭ ‬وقصص‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬الحياة‭.‬

وقالت‭ ‬المعلمة‭ ‬إنها‭ ‬تعمد‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬دروس‭ ‬المنهج‭ ‬الدراسي‭ ‬بقصص‭ ‬بسيطة،‭ ‬لترسيخ‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬جميع‭ ‬الطالبات،‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬مستوياتهن،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬نتائجه‭ ‬مبهرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬قدمت‭ ‬درس‭ ‬‮«‬نموذج‭ ‬رذرفورد‭ ‬الذري‮»‬‭ ‬وطرق‭ ‬انتقال‭ ‬الجسيمات‭ ‬داخل‭ ‬الذرة‭ ‬بطريقة‭ ‬متميزة‭ ‬ربطتها‭ ‬بخط‭ ‬مسير‭ ‬الشخصيات‭ ‬كوثر‭ ‬وحصة‭ ‬وفاطمة‭ ‬إلى‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬وطريقة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القلعة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬بذلك‭ ‬الطالبات‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬الدرس‭ ‬وفهم‭ ‬النموذج‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬كما‭ ‬استخدمت‭ ‬خلال‭ ‬الدروس‭ ‬استراتيجيات‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬تساؤلات‭ ‬الدرس‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيز‭ ‬الطالبات‭ ‬تقوم‭ ‬بتوزيع‭ ‬ختم‭ ‬التميز‭ ‬على‭ ‬المجموعات‭ ‬الأسرع‭ ‬والأدق‭ ‬في‭ ‬الإجابة،‭ ‬وعلى‭ ‬الطالبات‭ ‬المبادرات‭ ‬خلال‭ ‬الحصة‭ ‬الدراسية‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلّم‭.‬

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