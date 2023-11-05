المعلمة عاتقة جعفر تقدم دروس العلوم عبر قصص قصيرة ممتعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استطاعت الأستاذة عاتقة جعفر حمزة معلمة العلوم بمدرسة عالي الإعدادية للبنات أن تجعل حصصها هي الأقرب إلى قلوب طالباتها، عبر تقديمها بطريقة ممتعة وجذابة، من خلال ربط حقائقها ومعلوماتها بشخصيات كارتونية وقصص قصيرة من واقع الحياة.
وقالت المعلمة إنها تعمد إلى ربط دروس المنهج الدراسي بقصص بسيطة، لترسيخ المعلومات في أذهان جميع الطالبات، على اختلاف مستوياتهن، الأمر الذي كانت نتائجه مبهرة في وقت قياسي.
وأضافت أنها ضمن هذا الأسلوب قدمت درس «نموذج رذرفورد الذري» وطرق انتقال الجسيمات داخل الذرة بطريقة متميزة ربطتها بخط مسير الشخصيات كوثر وحصة وفاطمة إلى قلعة البحرين وطريقة الوصول إلى القلعة، حيث تمكنت بذلك الطالبات من التعرف على أهداف الدرس وفهم النموذج بشكل أفضل، كما استخدمت خلال الدروس استراتيجيات العمل الجماعي للإجابة عن تساؤلات الدرس.
وأشارت إلى أنها بهدف تحفيز الطالبات تقوم بتوزيع ختم التميز على المجموعات الأسرع والأدق في الإجابة، وعلى الطالبات المبادرات خلال الحصة الدراسية.
يأتي ذلك ضمن المبادرات النوعية للكوادر الوطنية العاملة في المدارس الحكومية، للارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلّم.
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