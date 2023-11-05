العضو الدوسري يعيد تقديم مقترح إحياء الألعاب الشعبية في مماشي الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





قال‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬انه‭ ‬يعتزم‭ ‬مخاطبة‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬عن‭ ‬مستجدات‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬زاوية‭ ‬في‭ ‬مماشي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬الألعاب‭ ‬الشعبية‭ ‬القديمة‭ ‬وذلك‭ ‬بواسطة‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬أغلب‭ ‬الأطفال‭ ‬حاليا‭ ‬مشغولون‭ ‬بألعاب‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬والألواح‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬مستقبلا‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬البدنية‭ ‬والنفسية‭ ‬جراء‭ ‬جلوسهم‭ ‬لساعات‭ ‬متواصلة‭ ‬وقد‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الخمول‭ ‬والكسل‭ ‬والسلوك‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬السلبيات‭ ‬بسبب‭ ‬إدمانهم‭ ‬على‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مما‭ ‬حداه‭ ‬لمعاودة‭ ‬تقديم‭ ‬المقترح‭ ‬بغية‭ ‬جذب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬الى‭ ‬الألعاب‭ ‬الشعبية‭ ‬القديمة‭.‬

وأكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الشعبية‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يمارسها‭ ‬الأبناء‭ ‬والبنات‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬القديمة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬شهور‭ ‬السنة‭ ‬ومنها‭ ‬ألعاب‭ ‬الأولاد‭ ‬كألعاب‭ ‬التيلة‭ ‬واللقفة‭ ‬والسكينة‭ ‬والدوامة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تعويد‭ ‬الأبناء‭ ‬والبنات‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬وحب‭ ‬المعرفة‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬الحماس‭ ‬والحركة‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬البدنية‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬السريع‭ ‬والابتكار‭ ‬مع‭ ‬تنشيط‭ ‬الذاكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شروط‭ ‬وقوانين‭ ‬ونظم‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭.‬

وخلص‭ ‬الدوسري‭ ‬بأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬اللحم‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الحي‭ ‬الواحد‭ ‬كونها‭ ‬من‭ ‬الموروثات‭ ‬الفكرية‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬ونقلها‭ ‬لأبناء‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تورث‭ ‬سوى‭ ‬العزلة‭ ‬الفكرية‭.‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الترابط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بالتراث‭ ‬والتاريخ‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬متاحف‭ ‬ومراكز‭ ‬وفعاليات‭ ‬مختلفة‭ ‬لإحياء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬الشعبية‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬والسائحين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬القديمة‭ ‬التراثية‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬التلفاز‭ ‬أو‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭.‬

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