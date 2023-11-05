Monday, 06 November 2023 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلال مشاركتها في قطر إكسبو 2023..جامعة الخليج العربي تستعرض قصص نجاح كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي

11/5/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عرضت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬قطر‭ ‬إكسبو‭ ‬2023،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬جناح‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬تفاصيل‭ ‬نجاح‭ ‬مشروع‭ ‬الري‭ ‬الناقص‭ ‬لأشجار‭ ‬نخيل‭ ‬الخلاص‭ ‬مع‭ ‬التحول‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الري‭ ‬الذكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬عملت‭ ‬عليه‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬طوال‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬والذي‭ ‬سطر‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬متميزة‭ ‬وكان‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬للتعاون‭ ‬الناجح‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬المتعددين‭ ‬والتنسيق‭ ‬الكامل‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬والدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬والإدارات‭ ‬المساعدة‭ ‬لتذليل‭ ‬كل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تواجه‭ ‬التطبيقات‭ ‬الحقلية‭ ‬العملية‭.
‬وتحدث‭ ‬أستاذ‭ ‬كرسي‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬للاستزراع‭ ‬الصحراوي‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالهادي‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬نظمت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مشاركة‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الزراعة‭ ‬الذكية‭ ‬والاستدامة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬نجاح‭ ‬إنتاج‭ ‬أربعة‭ ‬أصناف‭ ‬واعدة‭ ‬من‭ ‬الكينوا‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الزراعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تربة‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬الكامل‭ ‬للمياه‭ ‬العذبة‭ ‬والمياه‭ ‬المجددة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للزراعة‭ ‬الملحية‭ (‬ ICBA ‭) ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬ومعه‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ SFS ‭ ‬الهولندية‭ ‬الدكتور‭ ‬لورنس‭ ‬بيرينز‭ ‬اللذان‭ ‬قدما‭ ‬الندوة‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬المتنوعة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬لدعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وباقي‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضا‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بتمويل‭ ‬وتنسيق‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬الهولندية‭ ‬للزراعة‭ ‬الذكية‭ ‬ SFS ‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تجربة‭ ‬الري‭ ‬الناقص‭ ‬لنخيل‭ ‬التمر‭ ‬صنف‭ ‬‮«‬خلاص‮»‬‭ ‬لفترة‭ ‬تقارب‭ ‬العامين‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تحويل‭ ‬نظام‭ ‬الري‭ ‬تحت‭ ‬التربة‭ ‬باستخدام‭ ‬الصوف‭ ‬الحجري‭ ‬والذي‭ ‬تتم‭ ‬مقارنته‭ ‬بالري‭ ‬الفقاعي‭ ‬لنظام‭ ‬ذكي‭ ‬يدار‭ ‬ويراقب‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬عرض‭ ‬الدكتور‭ ‬لورنس‭ ‬بيرينز‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬الهولندية‭ ‬ SFS ‭ ‬للزراعة‭ ‬الذكية‭ ‬ SFS ‭ ‬آفاق‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الزراعية‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديمه‭ ‬مشاريع‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬لتوسيم‭ ‬مواقع‭ ‬الأشجار‭ ‬باستخدام‭ ‬الدرون،‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الندوة‭ ‬عرض‭ ‬بوسترات‭ ‬توضح‭ ‬مراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬الري‭ ‬الناقص‭ ‬وإنتاج‭ ‬الكينوا‭ ‬وتقنيات‭ ‬ SFS ‭ ‬الذكية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عرض‭ ‬أفلام‭ ‬قصيرة‭ ‬توضح‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭.‬

كلمات دالة

MENAFN05112023000055011008ID1107376202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث