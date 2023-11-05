خلال مشاركتها في قطر إكسبو 2023..جامعة الخليج العربي تستعرض قصص نجاح كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي

خلال مشاركتها في قطر إكسبو 2023..جامعة الخليج العربي تستعرض قصص نجاح كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي
التاريخ
11/5/2023 7:20:02 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عرضت جامعة الخليج العربي خلال مشاركتها في معرض قطر إكسبو 2023، ضمن فعاليات جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تفاصيل نجاح مشروع الري الناقص لأشجار نخيل الخلاص مع التحول الكامل إلى نظام الري الذكي في مملكة البحرين الذي عملت عليه كلية الدراسات العليا طوال عامين من الزمن، والذي سطر قصة نجاح متميزة وكان مثالاً يحتذى للتعاون الناجح بين أصحاب المصلحة المتعددين والتنسيق الكامل بين الأطراف تحت القيادة الرشيدة للأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة. والدعم المتواصل من الإدارة العليا والإدارات المساعدة لتذليل كل العقبات التي عادة ما تواجه التطبيقات الحقلية العملية.
وتحدث أستاذ كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي بجامعة الخليج العربي الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب خلال ندوة نظمت في سياق مشاركة الجامعة في المعرض بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان «الزراعة الذكية والاستدامة» عن تجربة نجاح إنتاج أربعة أصناف واعدة من الكينوا في نظام الزراعة من دون تربة مع إعادة التدوير الكامل للمياه العذبة والمياه المجددة بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية (
ICBA ) والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين. وأكد الدكتور عبد الهادي عبد الوهاب ومعه المدير التنفيذي لشركة
SFS الهولندية الدكتور لورنس بيرينز اللذان قدما الندوة خلال فعاليات المعرض المتنوعة أن هذه المشاريع وقصص النجاح الواعدة في المنطقة تفتح آفاقاً جديدة لدعم الأمن الغذائي في دول الخليج وباقي دول المنطقة، حيث استعرضا قصة نجاح التعاون بين الجامعة والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووزارة شؤون البلديات والزراعة بتمويل وتنسيق من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين ومشاركة الشركة الهولندية للزراعة الذكية
SFS لتنفيذ تجربة الري الناقص لنخيل التمر صنف «خلاص» لفترة تقارب العامين تم خلالها تحويل نظام الري تحت التربة باستخدام الصوف الحجري والذي تتم مقارنته بالري الفقاعي لنظام ذكي يدار ويراقب باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء. وفي السياق ذاته، عرض الدكتور لورنس بيرينز المدير التنفيذي للشركة الهولندية
SFS للزراعة الذكية
SFS آفاق استخدام التقنيات الزراعية الذكية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط إلى جانب تقديمه مشاريع مشابهة في أستراليا لتوسيم مواقع الأشجار باستخدام الدرون، تم خلال الندوة عرض بوسترات توضح مراحل تنفيذ مشروع الري الناقص وإنتاج الكينوا وتقنيات
SFS الذكية، إلى جانب عرض أفلام قصيرة توضح جوانب من قصص النجاح.
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