موافقة شورية على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وكوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وزير المواصلات: تشغيل رحلات «طيران الخليج» إلى كوريا العام القادم
كشف محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات عن أن شركة طيران الخليج سوف تسير رحلات إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لعام 2024. يأتي ذلك انطلاقًا من الموافقة على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية، مشيرا إلى أهمية الدخول في مثل هذه الاتفاقيات وإتاحة الفرصة للناقلة الوطنية في كلا الطرفين للتشغيل وتعزيز الحركة في مطار البحرين الدولي.
وأفاد الكعبي خلال جلسة مجلس الشورى أمس أن مثل هذه الاتفاقيات لها مردود إيجابي ينعكس على الاقتصاد وإتاحة خيارات أفضل أمام المسافرين وتعزيز حركة السفر من مطار البحرين الدولي.
ووافق مجلس الشورى على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، حيث أوضح عبدالله علي النعيمي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سُبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية ودعم العلاقات الاقتصادية بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية كوريا في مجال النقل الجوي، على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية بين البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات جوية متنوعة للجمهور، بما يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية للناقلة الوطنية، ويعزز من إجراءات أمن وسلامة الطيران، ويزيد من عدد المسافرين من وإلى مطار البحرين الدولي والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وترسخ العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الصديقة، وتعزز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي، وتؤدي إلى مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، حيث اشتملت على جميع الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وهو ما سوف ينعكس إيجابًا على التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الصديقين. وقال علي العرادي عضو مجلس الشورى إن هذه الاتفاقية تهدف إلى مجموعة من الأهداف من أهمها الارتقاء بالخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا، وتعزيز التجارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي، وتشجيع حركة الطيران المدني، وخلق فرص استثمارية، وغير ذلك.
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