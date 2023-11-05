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موافقة شورية على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وكوريا

11/5/2023 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير المواصلات: تشغيل رحلات «طيران الخليج» إلى كوريا العام القادم

كشف‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬سوف‭ ‬تسير‭ ‬رحلات‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬للتشغيل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬

وأفاد‭ ‬الكعبي‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬لها‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وإتاحة‭ ‬خيارات‭ ‬أفضل‭ ‬أمام‭ ‬المسافرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬

ووافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬إقليميهما‭ ‬وفيما‭ ‬وراءهما،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سُبل‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬ودعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬جوية‭ ‬متنوعة‭ ‬للجمهور،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬تجارية‭ ‬واستثمارية‭ ‬للناقلة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطيران،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬مصالح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وترسخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وتعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مواكبة‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬الجوية‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬والالتزامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬التبادل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والسياحي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬وقال‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التجارة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭.‬

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