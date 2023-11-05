مدير تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستقبل نائب سفير المملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، فيونا والكر نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بنائب سفير المملكة المتحدة، منوهاً بأن برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من خلال الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية والتركيز على تأهيل وتطوير المستفيدين من تنفيذ القانون، مضيفاً أن وزارة الداخلية بفضل توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وتم خلال اللقاء استعراض أهداف برنامج السجون المفتوحة، كما أطلع نائب السفير على الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من البرنامج وكذلك مرافق وتجهيزات مباني السجون المفتوحة، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون والتنسيق واستمرار التعاون والتدريب وتبادل الخبرات.
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