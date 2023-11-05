مدير تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستقبل نائب سفير المملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بنائب‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬علامة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬وتطوير‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬كما‭ ‬أطلع‭ ‬نائب‭ ‬السفير‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬وكذلك‭ ‬مرافق‭ ‬وتجهيزات‭ ‬مباني‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬واستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والتدريب‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

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