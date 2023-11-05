أهالـي مجـمـع 745 إسكان سند: الكلاب الضالة خطر على أطفالنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يعاني‭ ‬أهالي‭ ‬مجمع‭ ‬745‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إسكان‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬والأهالي‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العبث‭ ‬بممتلكات‭ ‬القاطنين‭ ‬أثناء‭ ‬تجوالها‭ ‬في‭ ‬وضح‭ ‬النهار‭.‬

ورصد‭ ‬أحد‭ ‬الأهالي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الكلاب‭ ‬تتجول‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬مناشدا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتحرك‭ ‬لاصطيادها‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الجذرية‭ ‬لعدم‭ ‬قدومها‭ ‬ووقف‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كونها‭ ‬تسبب‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬والقلق‭ ‬بين‭ ‬الأهالي‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يستمتعون‭ ‬باللعب‭ ‬خارج‭ ‬المنازل‭ ‬إذ‭ ‬يخشون‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬مجموعة‭ ‬هذه‭ ‬الكلاب‭ ‬في‭ ‬أحيائهم‭ ‬السكنية‭ ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إصابات‭ ‬جسدية‭ ‬ونفسية‭ ‬للأشخاص‭ ‬المعرضين‭ ‬لها‭.‬

ولفت‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ضرر‭ ‬الكلاب‭ ‬الضالة‭ - ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬والعض‭ ‬فحسب‭ - ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬صارت‭ ‬تشكل‭ ‬إزعاجاً‭ ‬كبيراً‭ ‬بأصواتها‭ ‬ونباحها‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المتأخرة‭ ‬من‭ ‬الليل‭.‬

وناشدوا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬حملات‭ ‬مستمرة‭ ‬لاصطيادها‭ ‬وإبعادها‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬بهدف‭ ‬تقليل‭ ‬خطر‭ ‬تجمعها‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الأطفال‭ ‬وأهاليهم‭ ‬ولضمان‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

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