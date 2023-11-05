أهالـي مجـمـع 745 إسكان سند: الكلاب الضالة خطر على أطفالنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يعاني أهالي مجمع 745 في منطقة إسكان سند من انتشار الكلاب الضالة التي باتت تشكل خطراً على الأطفال والأهالي في الشوارع والطرقات فضلا عن العبث بممتلكات القاطنين أثناء تجوالها في وضح النهار.
ورصد أحد الأهالي مجموعة من الكلاب تتجول بالقرب من المنازل مناشدا الجهات المعنية بالتحرك لاصطيادها وإيجاد الحلول الجذرية لعدم قدومها ووقف انتشارها في المنطقة كونها تسبب حالة من الخوف والقلق بين الأهالي وخاصة الأطفال الذين يستمتعون باللعب خارج المنازل إذ يخشون عليهم من التعرض لهجوم مجموعة هذه الكلاب في أحيائهم السكنية وقد تؤدي إلى إصابات جسدية ونفسية للأشخاص المعرضين لها.
ولفت الأهالي إلى أن ضرر الكلاب الضالة - لم يقتصر على ما يمكن أن تسببه من الهجوم والعض فحسب - بل إنها صارت تشكل إزعاجاً كبيراً بأصواتها ونباحها خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل.
وناشدوا الجهات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال تنظيم حملات مستمرة لاصطيادها وإبعادها عن المناطق السكنية بهدف تقليل خطر تجمعها في الأحياء السكنية حفاظا على سلامة الأطفال وأهاليهم ولضمان بيئة آمنة وصحية في المجتمع.
كلمات دالة
MENAFN05112023000055011008ID1107376199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.