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بلينكن يطالب بدور محوري للسلطة في غزة وعباس يريد حلا شاملا

11/5/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬العربية‭.‬نت‭): ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬شهره‭ ‬الأول،‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أعرب‭ ‬للرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬فيما‭ ‬سيأتي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬غزة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬محور‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬امس‭ ‬بعدما‭ ‬وصل‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬ضمن‭ ‬جولته‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لكن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بدت‭ ‬مستعدة‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬فيما‭ ‬بعد،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تابع‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬شكر‭ ‬عباس‭ ‬لمساعدته‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

أتى‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ربط‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي،‭ ‬عودة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لإدارة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بـ«حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬للنزاع‭.‬

وقال‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬بلينكن‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬إن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬ستتحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬كاملةً‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حل‭ ‬سياسيٍ‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭.‬

بالمقابل،‭ ‬أكد‭ ‬بلينكن،‭ ‬رفض‭ ‬واشنطن‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬مناطقهم‭ ‬بالقوة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بإقامة‭ ‬دولتهم‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الكرامة‭ ‬والأمن‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬ودان‭ ‬‮«‬العنف‭ ‬المتطرف‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬واستئناف‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬أتت‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تبحث‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬خيارات‭ ‬حكم‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬حماس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬أشخاص‭ ‬مطلعون‭ ‬على‭ ‬المباحثات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وكان‭ ‬بلينكن،‭ ‬قد‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬تدرس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬لمستقبل‭ ‬غزة‭. ‬أما‭ ‬الخيارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الثلاثة‭ ‬المطروحة‭ ‬لمستقبل‭ ‬غزة،‭ ‬فتتضمن‭ ‬بحسب‭ ‬المطلعين،‭ ‬إمكانية‭ ‬وضع‭ ‬قوة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية،‭ ‬إذا‭ ‬نجحت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬إزاحة‭ ‬حماس،‭ ‬وإمكانية‭ ‬إنشاء‭ ‬قوة‭ ‬حفظ‭ ‬سلام‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لعام‭ ‬1979‭ ‬كخيار‭ ‬ثان،‭ ‬أما‭ ‬الثالث‭ ‬فوضع‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مؤقت‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

ووفقًا‭ ‬للأشخاص‭ ‬المطلعين،‭ ‬يتمثل‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الإشراف‭ ‬المؤقت‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لدول‭ ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬مدعومة‭ ‬بقوات‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬لم‭ ‬تبدِ‭ ‬أي‭ ‬استعداد‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬غزة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬كانوا‭ ‬أكدوا‭ ‬مرارًا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬ينوون‭ ‬احتلال‭ ‬غزة،‭ ‬لكنهم‭ ‬شددوا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬يسمحوا‭ ‬لحماس‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

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