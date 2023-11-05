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وزير إسرائيلي لا يستبعد استخدام القنبلة النووية في غزة

11/5/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هدد‭ ‬وزير‭ ‬التراث‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عميحاي‭ ‬إلياهو‭ ‬بإلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬زاعما‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أبرياء‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التضحية‭ ‬بالأسرى‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬للحرب‭ ‬ثمنا‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للوزير‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬عوتسما‭ ‬يهوديت‮»‬‭ (‬القوة‭ ‬اليهودية‭) ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الوزير‭ ‬المتطرف‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬كول‭ ‬براما‮»‬‭ ‬العبرية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬إلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬غزة،‭ ‬أجاب‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬إلياهو‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬لندخل‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬لـ‭(‬النازيين‭).. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬غير‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ومنعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إدخال‭ ‬الوقود‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬بينما‭ ‬تقيد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬دخول‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وسبق‭ ‬لهذا‭ ‬الوزير‭ ‬المتطرف‭ ‬أن‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬احتلال‭ ‬كافة‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الآراء‭ ‬النارية‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬المتطرف‭ ‬علّقت‭ ‬الحكومة‭ ‬حضوره‭ ‬جلساتها‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬المتطرف‭ ‬وصفتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬نازية‭ ‬الاحتلال‭ ‬وممارسته‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬التصريحات‭ ‬العنصرية‭ ‬الهمجية‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬واعتبرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭)‬،‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬‮«‬إعلانا‭ ‬صريحا‭ ‬وإقرارا‭ ‬واضحا‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الجغرافيا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتحديدا‭ ‬المذابح‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬يوميا‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وانعكاسا‭ ‬واضحا‭ ‬لحملات‭ ‬التحريض‭ ‬التي‭ ‬ينادي‭ ‬بها‭ ‬اركان‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬لتدمير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتهجير‭ ‬سكانها،‭ ‬وصفعة‭ ‬قوية‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تناشد‭ ‬اسرائيل‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دعوات‭ ‬الوزير‭ ‬الفاشي‭ ‬إلياهو‭ ‬امتداد‭ ‬للمواقف‭ ‬والسياسة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تنكر‭ ‬وجود‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وترفض‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحقوقه‭ ‬وتتهرب‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬استحقاقات‭ ‬السلام‭ ‬والالتزام‭ ‬بقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تترجم‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬يوما‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬المملكة‭ ‬تدين‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬التصريحات‭ ‬المتطرفة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬بشأن‭ ‬إلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬تغلغل‭ ‬التطرف‭ ‬والوحشية‭ ‬لدى‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬إقالة‭ ‬الوزير‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬فوراً‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بتجميد‭ ‬عضويته‭ ‬تعكس‭ ‬قمة‭ ‬الاستهتار‭ ‬بجميع‭ ‬المعايير‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والدينية‭ ‬والقانونية‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

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