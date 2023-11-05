وزير إسرائيلي لا يستبعد استخدام القنبلة النووية في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هدد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، زاعما عدم وجود أبرياء في القطاع، لافتا إلى أنه يمكن التضحية بالأسرى باعتبار أن للحرب ثمنا.
جاء ذلك في تصريحات للوزير المنتمي إلى حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) الذي يتزعمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير مع إذاعة «كول براما» العبرية، أمس الأحد.
وردا على سؤال عما إذا كان يجب إلقاء قنبلة نووية على كل غزة، أجاب: «هذا أحد الخيارات».
ورفض إلياهو إدخال المساعدات إلى غزة، وقال: «لم نكن لندخل مساعدات إنسانية لـ(النازيين).. لا يوجد شيء اسمه غير متورطين في غزة».
ومنعت إسرائيل إدخال الوقود والكهرباء إلى غزة، بينما تقيد بشكل كبير جدا دخول الماء والغذاء والدواء منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.
يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النارية التي أدلى بها الوزير المتطرف علّقت الحكومة حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير المتطرف وصفتها حركة حماس بأنها «تعبير عن نازية الاحتلال وممارسته الإبادة الجماعية».
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس التصريحات العنصرية الهمجية التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي، واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، هذه التصريحات «إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها اركان الحكم في اسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد اسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وحماية المدنيين».
وأكدت أن «دعوات الوزير الفاشي إلياهو امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية».
وأكدت الخارجية أن «هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما».
وأدانت السعودية «بأشد العبارات» تصريحات الوزير إسرائيلي، وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، التي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية».
وأفادت الخارجية السعودية في البيان أن «عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية».
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