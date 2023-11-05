منافسات الأسبوع الثاني لبطولة ((الدولي)) للتنس تنطلق اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق صباح اليوم الاثنين مباريات الدور الرئيسي (دور الـ32) للأسبوع الثاني من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت 18 سنة لفئة « J 30»، والتي ستقام خلال الفترة من 6 – 11 نوفمبر الجاري على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس.
وكان الاتحاد البحريني للتنس استضاف منافسات الاسبوع الأول من البطولة خلال الاسبوع الماضي، كما سيستضيف نسخة ثالثة من بطولات الاتحاد الدولي للتنس لفئة « J 60» وذلك في الفترة من 11 – 18 نوفمبر الجاري.
واقيمت يومي السبت والأحد منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى الدور الرئيسي للبطولة، حيث تأهل إلى المرحلة النهائية من الدور التمهيدي اللاعب البحريني شادي قلال بعد تغلبه على اللاعب الصيني ويليام زهو بنتيجة 6/0 و6/0، كما تأهل إلى هذه المرحلة اللاعب المصري ياسين محمد الذي سيلتقي مع قلال من أجل التأهل إلى الدور الرئيسي.
فوسيل تأمل في تكرار الأسبوع الماضي
من جانب آخر، تشارك اللاعبة السلوفينية لويزا فوسيل في منافسات الاسبوع الثاني من بطولة الاتحاد الدولي للتنس، حيث ستدافع عن لقب مسابقة الفردي الذي احرزته في نسخة الاسبوع الماضي من البطولة.
وقالت اللاعبة لويزا فوسيل بعد تتويجها يوم أمس الأول أنها سعيدة بهذا الفوز المهم بالنسبة لها في مسيراتها الرياضية، مؤكدة أنها استمتعت بخوض منافسات البطولة واستطاعت تتويج جهودها بالفوز باللقب.
وعن المباراة النهائية التي خاضتها أمام اللاعبة التركية سدى أولورين قالت فوسيل أن المباراة كانت صعبة، وأنها كانت تعلم بأنها ستكون كذلك نظرا لقوة المنافسة لها في المباراة، مضيفة أن المجموعة الأولى أظهرت بالفعل ما كانت تتوقعه خصوصا وأنها لم تقدم أفضل مستوياتها بحسب قولها، بالإضافة إلى ارتكابها مجموعة من الاخطاء التي كادت أن تمنح الفوز للعبة التركية.
وتابعت قائلة: «في المجموعة الثانية استعدت جزءا كبيرا من مستواي واصبحت أخطائي أقل من المجموعة الأولى واستطعت أن اسيطر على مجرى هذه المجموعة والفوز بها، أنا سعيدة أحقا وأتطلع لهذا الانجاز مرة أخرى خلال هذا الأسبوع».
كما أعربت عن سعادتها بالتواجد واللعب في البحرين، مؤكدة أن الأجواء كانت جميلة طيلة أيام بطولة الاسبوع الماضي، كما أشادت بالجوانب التنظيمية وكرم الضيافة واهتمام الاتحاد البحريني للتنس وحرصها على تسهيل إقامة اللاعبين خلال الفترة الماضية.
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