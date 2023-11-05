منافسات الأسبوع الثاني لبطولة ((الدولي)) للتنس تنطلق اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ (‬دور‭ ‬الـ32‭) ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ – ‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬استضاف‭ ‬منافسات‭ ‬الاسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬سيستضيف‭ ‬نسخة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬ J 60‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ – ‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

واقيمت‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬شادي‭ ‬قلال‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الصيني‭ ‬ويليام‭ ‬زهو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬ياسين‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬سيلتقي‭ ‬مع‭ ‬قلال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭.‬





فوسيل‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تشارك‭ ‬اللاعبة‭ ‬السلوفينية‭ ‬لويزا‭ ‬فوسيل‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الاسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس،‭ ‬حيث‭ ‬ستدافع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬الذي‭ ‬احرزته‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وقالت‭ ‬اللاعبة‭ ‬لويزا‭ ‬فوسيل‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬أنها‭ ‬سعيدة‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مسيراتها‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬استمتعت‭ ‬بخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬واستطاعت‭ ‬تتويج‭ ‬جهودها‭ ‬بالفوز‭ ‬باللقب‭.‬

وعن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬سدى‭ ‬أولورين‭ ‬قالت‭ ‬فوسيل‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬صعبة،‭ ‬وأنها‭ ‬كانت‭ ‬تعلم‭ ‬بأنها‭ ‬ستكون‭ ‬كذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لقوة‭ ‬المنافسة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أظهرت‭ ‬بالفعل‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تتوقعه‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتها‭ ‬بحسب‭ ‬قولها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتكابها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاخطاء‭ ‬التي‭ ‬كادت‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬الفوز‭ ‬للعبة‭ ‬التركية‭.‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬استعدت‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬مستواي‭ ‬واصبحت‭ ‬أخطائي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬واستطعت‭ ‬أن‭ ‬اسيطر‭ ‬على‭ ‬مجرى‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬والفوز‭ ‬بها،‭ ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬أحقا‭ ‬وأتطلع‭ ‬لهذا‭ ‬الانجاز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالتواجد‭ ‬واللعب‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الأجواء‭ ‬كانت‭ ‬جميلة‭ ‬طيلة‭ ‬أيام‭ ‬بطولة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬أشادت‭ ‬بالجوانب‭ ‬التنظيمية‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬واهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬إقامة‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬