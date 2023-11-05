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تنظــيم بطــولات خليـــجية للـتـنس

11/5/2023 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬وفؤاد‭ ‬الرويعي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاجتماع‭. ‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬مناقشتها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬إقامة‭ ‬بطولات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬السنية،‭ ‬حيث‭ ‬تقرر‭ ‬إقامة‭ ‬بطولات‭ ‬منتظمة‭ ‬لفئات‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬12‭ ‬سنة،‭ ‬14‭ ‬سنة،‭ ‬16‭ ‬سنة،‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬السن‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬مسابقة‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الست‭ ‬المذكورة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬للسيدات،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬بطولات‭ ‬السيدات‭ ‬بنظام‭ ‬المسابقات‭ ‬الفردية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيمية‭ ‬خليجية‭ ‬للتنس،‭ ‬وأن‭ ‬تضم‭ ‬هذ‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬ممثلا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دولة،‭ ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجنة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يختص‭ ‬بالأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬وإقامة‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬ذاته‭.‬

ويتطلع‭ ‬مسؤولو‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬اللاعبون‭ ‬سنويا‭ ‬لرفع‭ ‬مستواهم‭ ‬الفني‭ ‬والبدني،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

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