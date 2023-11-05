تنظــيم بطــولات خليـــجية للـتـنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس وفؤاد الرويعي أمين السر العام في الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الاجتماع.
ومن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع بحث إقامة بطولات على مستوى جميع الفئات السنية، حيث تقرر إقامة بطولات منتظمة لفئات 10 سنوات، 12 سنة، 14 سنة، 16 سنة، 18 سنة بالإضافة إلى بطولة السن العام، على أن تستضيف كل دولة من دول الخليج مسابقة من المسابقات الست المذكورة.
كما تم الاتفاق أيضا على تنظيم بطولات للسيدات، وتم الاتفاق على أن تقام بطولات السيدات بنظام المسابقات الفردية.
وفي السياق ذاته، تم خلال الاجتماع الموافقة على تأسيس لجنة تنظيمية خليجية للتنس، وأن تضم هذ اللجنة في عضويتها ممثلا واحدا من كل دولة، وسيكون من أبرز اختصاصات اللجنة العمل على كل ما يختص بالأمور المتعلقة بتنظيم وإقامة البطولات الخليجية التي تم الاتفاق على تنظيمها خلال الاجتماع ذاته.
ويتطلع مسؤولو لعبة التنس في دول الخليج إلى تطوير اللعبة في جميع دول المنطقة من خلال تنظيم البطولات الخليجية التي تزيد من عدد المباريات التي يحتاج إليها اللاعبون سنويا لرفع مستواهم الفني والبدني، وتسهم في اكتشاف وصقل المواهب الخليجية في هذه اللعبة.
MENAFN05112023000055011008ID1107376195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.