بقائمة تضم 17 لاعبًا وغياب المقابي وميرزاالنجمة يغادر للمشاركة في ((سوبر غلوب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









يتجه‭ ‬اليوم‭ (‬الإثنين‭) ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬غلوب‮»‬‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬‮«‬المملكة‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬بالدمام‭ ‬بمشاركة‭ ‬12‭ ‬ناديًا،‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬ضمت‭ ‬مجموعة‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬‮«‬الرابعة‮»‬‭ ‬كل‭ ‬من‭ (‬كيلسي‭ ‬البولندي‭ ‬وكال‭ ‬هيت‭ ‬الأمريكي‭)‬،‭ ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ (‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬النور‭ ‬السعودي‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ (‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬سان‭ ‬فرناندو‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬وفوكس‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ (‬ماغديبورغ‭ ‬الألماني،‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬وكوينزلاند‭ ‬الأسترالي‭). ‬ويتأهل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬للمرحلة‭ ‬التالية،‭ ‬وتلعب‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬مباريات‭ ‬المراكز‭ ‬الترتيبية‭.‬

ويشارك‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬العالمي‭ ‬باعتباره‭ ‬بطلًا‭ ‬للأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬وأقوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬بالكأس‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬حيدر‭ ‬آباد‭ ‬الهندية‭ ‬2017‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المدرب‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬المستدعاة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬17‭ ‬لاعبًا‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬كميل‭ ‬محفوظ،‭ ‬بلال‭ ‬بشام،‭ ‬علي‭ ‬فؤاد،‭ ‬عادل‭ ‬محمد،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬عبدالله‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬سعود‭ ‬الجنيد،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬محمد‭ ‬الناصر،‭ ‬حمد‭ ‬الشملان،‭ ‬علي‭ ‬خميس،‭ ‬جاسم‭ ‬رضي‭ ‬وسيد‭ ‬علي‭ ‬باسم،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬اللاعبان‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬ومحمد‭ ‬ميرزا‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

وبحسب‭ ‬التصريحات‭ ‬الرسمية‭ ‬لنادي‭ ‬النجمة‭ ‬فإن‭ ‬مشاركة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بمثابة‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬لبطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬غلوب‮»‬‭ ‬بأيام‭ ‬قليلة،‭ ‬وسيشارك‭ ‬بلاعبيه‭ ‬المحليين‭ ‬دون‭ ‬الاستعانة‭ ‬بأي‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭. ‬وسيدشن‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بلقاء‭ ‬كيلسي‭ ‬البولندي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وباليوم‭ ‬التالي‭ ‬سيلتقي‭ ‬فريق‭ ‬كال‭ ‬هيت‭ ‬الأمريكي‭.‬