بقائمة تضم 17 لاعبًا وغياب المقابي وميرزاالنجمة يغادر للمشاركة في ((سوبر غلوب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يتجه اليوم (الإثنين) فريق النجمة لكرة اليد إلى أرض المملكة العربية السعودية، من أجل المشاركة في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» 2023 التي تحتضنها «المملكة» للمرة الرابعة على التوالي.
ومن المقرر أن تستضيف المنطقة الشرقية منافسات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري على صالة وزارة الرياضة بالدمام بمشاركة 12 ناديًا، تم توزيعهم على 4 مجموعات، حيث ضمت مجموعة ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة «الرابعة» كل من (كيلسي البولندي وكال هيت الأمريكي)، وضمت المجموعة الأولى (الأهلي المصري، النور السعودي وبرشلونة الإسباني)، المجموعة الثانية (الكويت الكويتي، سان فرناندو الأرجنتيني وفوكس برلين الألماني)، المجموعة الثالثة (ماغديبورغ الألماني، الخليج السعودي وكوينزلاند الأسترالي). ويتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول للمرحلة التالية، وتلعب الفرق الأخرى مباريات المراكز الترتيبية.
ويشارك فريق النجمة في الاستحقاق العالمي باعتباره بطلًا للأندية الآسيوية التي أقيمت منافساتها في إيران، وهي المرة الثانية التي يتواجد فيها بين أفضل وأقوى الفرق في هذه البطولة بعدما شارك للمرة الأولى في عام 2018 إثر فوزه بالكأس الآسيوية التي أقيمت في حيدر آباد الهندية 2017.
وتضم قائمة المدرب سيد علي الفلاحي المستدعاة للمشاركة في هذه البطولة 17 لاعبًا وهم: محمد حبيب، محمد علي، حسن ميرزا، كميل محفوظ، بلال بشام، علي فؤاد، عادل محمد، مهدي سعد، عبدالله ومجتبى الزيمور، سعود الجنيد، حسن مدن، محمد الناصر، حمد الشملان، علي خميس، جاسم رضي وسيد علي باسم، فيما يغيب عن القائمة اللاعبان أحمد المقابي ومحمد ميرزا بداعي الإصابة.
وبحسب التصريحات الرسمية لنادي النجمة فإن مشاركة فريقه في هذه البطولة بمثابة الإعداد والتحضير لبطولة الأندية الآسيوية التي ستنطلق بعد انتهاء «سوبر غلوب» بأيام قليلة، وسيشارك بلاعبيه المحليين دون الاستعانة بأي محترف أجنبي. وسيدشن فريق النجمة مشواره في البطولة بلقاء كيلسي البولندي يوم الثلاثاء، وباليوم التالي سيلتقي فريق كال هيت الأمريكي.
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