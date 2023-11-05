انطلاق ((كأس الديار)) لكرة اليد اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم (الإثنين) منافسات كأس ديار المحرق لكرة اليد «التنشيطية» للموسم الرياضي 2023-2024 بإقامة مباراتين تجمعان توبلي وسماهيج في الساعة 5:45 مساءً، والبحرين والتضامن في الساعة 7:30 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وأصدر اتحاد اللعبة جدول المباريات التي ستقام جميعها على صالة اللعبة بأم الحصم، مع تأجيل مباريات النجمة الذي سيكون في استحقاقين متتاليين خلال شهر نوفمبر تحديدًا هما «سوبر غلوب» بالسعودية و«آسيوية الأندية» بالكويت.
وستختتم الجولة الأولى غدا الثلاثاء بمواجهتيّ الأهلي مع الدير ثم الاتفاق مع الاتحاد، فيما ستشهد الجولة الثانية التي ستنطلق يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري إقامة ثلاثة لقاءات في اليوم ذاته، هي الشباب مع باربار في الساعة 5 مساءً، وسماهيج والاتحاد في الساعة 6:45، والمباراة الثالثة في الساعة 8:30 بين فريقي التضامن والدير.
وستستمر هذه البطولة التي حظيت برعاية من قِبل ديار المحرق حتى الجولة التاسعة التي ستتوقف عندها المنافسات وتحديدًا في يوم الاثنين 4 يناير 2024.
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