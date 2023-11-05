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انطلاق ((كأس الديار)) لكرة اليد اليوم

11/5/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬الإثنين‭) ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تجمعان‭ ‬توبلي‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬45‭ ‬مساءً،‭ ‬والبحرين‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وأصدر‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬جميعها‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬مع‭ ‬تأجيل‭ ‬مباريات‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬استحقاقين‭ ‬متتاليين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬تحديدًا‭ ‬هما‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬غلوب‮»‬‭ ‬بالسعودية‭ ‬و«آسيوية‭ ‬الأندية‮»‬‭ ‬بالكويت‭.‬

وستختتم‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بمواجهتيّ‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬الدير‭ ‬ثم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فيما‭ ‬ستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬إقامة‭ ‬ثلاثة‭ ‬لقاءات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬هي‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬باربار‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساءً،‭ ‬وسماهيج‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6:45،‭ ‬والمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬30‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬التضامن‭ ‬والدير‭.‬

وستستمر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬برعاية‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬ستتوقف‭ ‬عندها‭ ‬المنافسات‭ ‬وتحديدًا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

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