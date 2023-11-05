النشيط لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):الفريق يحتاج إلى الانسجام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواصل أنديتنا المحلية تحضيراتها لخوض مسابقات الاتحاد البحريني لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/2023.
ويسلط «أخبار الخليج الرياضي» الضوء عبر هذه السطور على جاهزية الفرق المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعن طموحها وأهدافها من هذه المشاركة.
حسن النشيط المدرب المساعد لنادي الاتحاد بين أن إعداد فريقه قد بدأ في شهر سبتمبر الماضي ويعتبر متأخرًا، كون الموسم الماضي قد انتهى في شهر مارس، ما يعني أن فترة توقف اللاعبين تصل إلى 5 أشهر، وعلى أثر ذلك انصب التركيز على الأمور البدنية بعدما أجرى الجهاز الفني اختبارات اللياقة البدنية لعناصر الفريق في شهر أغسطس الماضي.
وقال النشيط إن الفريق طاله تغيير كبير بعد انضمام خمسة لاعبين جدد، وهذا يتطلب وقتًا لإحداث الانسجام والتفاهم، وسيتم استغلال البطولة التنشيطية «كأس الديار» لتجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا، والتأقلم مع استراتيجية المدرب الجديد والمغاير عن الموسم السابق في الجوانب الدفاعية والهجومية. مضيفًا أن بعض لاعبي الفريق يعانون حاليًا من بعض الإصابات البسيطة، وهم على قدم وساق في مرحلة العلاج من أجل التشافي والعودة بجانب زملائهم.
وأكد حسن النشيط أن هدف وطموح فريق الاتحاد في الموسم الرياضي الجاري هو الوصول إلى أفضل مركز ممكن تحقيقه أثناء المنافسة مع الفرق الأخرى.
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