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النشيط لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):الفريق يحتاج إلى الانسجام

11/5/2023 7:19:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تواصل‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لخوض‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬

ويسلط‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬الفرق‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وعن‭ ‬طموحها‭ ‬وأهدافها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭.‬

حسن‭ ‬النشيط‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬فريقه‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ويعتبر‭ ‬متأخرًا،‭ ‬كون‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬اللاعبين‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أشهر،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬انصب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأمور‭ ‬البدنية‭ ‬بعدما‭ ‬أجرى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬اختبارات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬لعناصر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬النشيط‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬طاله‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬خمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتًا‭ ‬لإحداث‭ ‬الانسجام‭ ‬والتفاهم،‭ ‬وسيتم‭ ‬استغلال‭ ‬البطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬الديار‮»‬‭ ‬لتجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬بدنيًا‭ ‬وفنيًا،‭ ‬والتأقلم‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬والمغاير‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬يعانون‭ ‬حاليًا‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الإصابات‭ ‬البسيطة،‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التشافي‭ ‬والعودة‭ ‬بجانب‭ ‬زملائهم‭.‬

وأكد‭ ‬حسن‭ ‬النشيط‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬وطموح‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬ممكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬أثناء‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭.‬

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