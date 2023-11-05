خالد بن حمد يتوج أبطال العالم للمبارزة للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة‭ ‬للناشئين‭ ‬لفئة‭ ‬الفردي‭ ‬والفرق‭ (‬سلاح‭ ‬السابر‭ ‬للسيدات‭) ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬السمعة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والسجل‭ ‬الحافل‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة‭ ‬للناشئين‭ ‬الأحد‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والشيخ‭ ‬ابراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

وتوج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ومنتخب‭ ‬بلغاريا‭ ‬الفائز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ومنتخب‭ ‬كازاخستان‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬باستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة‭ ‬للناشئين‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬بارزة‭ ‬لاحتضان‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وبطولات‭ ‬المبارزة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬اتحاد‭ ‬المبارزة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬متميزة‭ ‬وقدرات‭ ‬تنظيمية‭ ‬عالية‭ ‬جعلتها‭ ‬موضع‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمبارزة‭.‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جميع‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفردي‭ ‬والفرق،‭ ‬متمنيا‭ ‬لباقي‭ ‬المنتخبات‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭.‬