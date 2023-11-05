عيسى بن علي يترأس اجتماع عالمية 3×3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع الثاني للجنة المنظمة العليا للجولة العالمية 3 x 3 لكرة السلة التي ستقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، والذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية البحرينية بحضور كافة الأعضاء للوقوف على استعدادات كافة الجهات لاستضافة الحدث.
وفي بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة مع تبقي حوالي اسبوعين على انطلاق الجولة العالمية.
وخلال الاجتماع تقرر دخول الجماهير مجانا، وذلك في إطار حرص سموه على إتاحة الفرصة أمام الجماهير بشكل عام وعشاق كرة السلة بشكل خاص للحضور والاستمتاع بمنافسات الجولة العالمية التي ستقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة.
كما تأتي تلك الخطوة في إطار حرص اللجنة المنظمة على إنجاح الجولة العالمية من الناحية الجماهيرية ومنح المشجعين والجماهير فرصة الاستمتاع بالعروض والفعاليات الترفيهية المصاحبة، كما سيتم تخصيص جوائز قيمة للجماهير من بينها تذاكر سفر تقديرا للدور المهم للجماهير البحرينية.
كما تقرر مشاركة مملكة البحرين بفريقين للرجال والسيدات في البطولة سوف يتم اعلان التفاصيل لاحقاً، كما اعتمدت اللجنة المنظمة تاريخ 15 نوفمبر موعدا لإقامة المؤتمر الصحفي بموقع الفعالية لإعلان كل تفاصيل استضافة الحدث ومشاركة الفرق المتنافسة في البطولة. واطلعت اللجنة المنظمة على كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بالإقامة والسكن والمواصلات والاستعدادات الامنية الخاصة بالبطولة والعديد من الأمور التنظيمية الأخرى.
وخلال الاجتماع قام خالد جمعان من شركة Pico بتقديم عرض استعرض فيه آخر التطورات لاستضافة الحدث، وأكد جاهزية الموقع لاستضافة المشاركين من مختلف أقطار العالم بما يعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها مملكة البحرين وقدرتها على استضافة كبرى المنافسات العالمية.
كما كشف عبدالله خالد الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون ممثل وزارة الإعلام عن الخطة الإعلامية التي انطلقت منذ بداية شهر نوفمبر، والتي بدأت بالإعلانات الإذاعية والتلفزيونية عن البطولة، كما بين الاستعدادات للبدء في برامج خاصة عن البطولة على القناة الرياضية والتغطيات الرسمية في الأخبار اليومية.
واستعرضت هيئة السياحة تحضيراتها للحملة التسويقية والترويجية كما شرح ممثل وزارة الداخلية الاستعدادات الأمنية التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل إقامة الحدث بأفضل صورة.
وستقام البطولة في ساحة المرفأ المالي Harbour North والتي ستشيد عليها ملاعب خاصة لكرة السلة 3 X 3 مع المدرجات بجانب سلسلة من المرافق والخيام التي تتوافر بها كافة الخدمات اللوجستية وأكشاك البيع والخدمات والدعوة عامة لكل المواطنين والمقيمين والجاليات للحضور.
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