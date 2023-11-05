عيسى بن علي يترأس اجتماع عالمية 3×3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بحضور‭ ‬كافة‭ ‬الأعضاء‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬استعدادات‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬حوالي‭ ‬اسبوعين‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقرر‭ ‬دخول‭ ‬الجماهير‭ ‬مجانا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وعشاق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بمنافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

كما‭ ‬تأتي‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجماهيرية‭ ‬ومنح‭ ‬المشجعين‭ ‬والجماهير‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالعروض‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المصاحبة،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جوائز‭ ‬قيمة‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬تقديرا‭ ‬للدور‭ ‬المهم‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭.‬

كما‭ ‬تقرر‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفريقين‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬اعلان‭ ‬التفاصيل‭ ‬لاحقاً،‭ ‬كما‭ ‬اعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تاريخ‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬موعدا‭ ‬لإقامة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بموقع‭ ‬الفعالية‭ ‬لإعلان‭ ‬كل‭ ‬تفاصيل‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬ومشاركة‭ ‬الفرق‭ ‬المتنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإقامة‭ ‬والسكن‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الامنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬الأخرى‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قام‭ ‬خالد‭ ‬جمعان‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Pico ‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث،‭ ‬وأكد‭ ‬جاهزية‭ ‬الموقع‭ ‬لاستضافة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أقطار‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬كشف‭ ‬عبدالله‭ ‬خالد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬الخطة‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬بالإعلانات‭ ‬الإذاعية‭ ‬والتلفزيونية‭ ‬عن‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬بين‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الرياضية‭ ‬والتغطيات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الأخبار‭ ‬اليومية‭. ‬

واستعرضت‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬تحضيراتها‭ ‬للحملة‭ ‬التسويقية‭ ‬والترويجية‭ ‬كما‭ ‬شرح‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬الوزارة‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬الحدث‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬ Harbour ‭ ‬ North ‭ ‬والتي‭ ‬ستشيد‭ ‬عليها‭ ‬ملاعب‭ ‬خاصة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3 X 3‭ ‬مع‭ ‬المدرجات‭ ‬بجانب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والخيام‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬بها‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬وأكشاك‭ ‬البيع‭ ‬والخدمات‭ ‬والدعوة‭ ‬عامة‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والجاليات‭ ‬للحضور‭.‬