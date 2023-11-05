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الرفاع يستضيف العربي الكويتي

11/5/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


يستضيف‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬نظيره‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويدخل‭ ‬ممثل‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬هذه‭ ‬الموقعة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬وبفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ملاحقيه‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬والزوراء‭ ‬العراقي،‭ ‬وتعتبر‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسماوي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره،‭ ‬حيث‭ ‬ذلك‭ ‬يجعله‭ ‬‮«‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‮»‬‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

الرفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة،‭ ‬وهو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬الأمر‭ ‬مجددًا‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬والمعهود‭ ‬منه‭ ‬والمغاير‭ ‬عما‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬رغم‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

ودون‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬نتائج‭ ‬طموحة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والآسيوي‭ ‬قد‭ ‬أعد‭ ‬العدة‭ ‬جيدًا‭ ‬لموقعة‭ ‬اليوم،‭ ‬وسيلعب‭ ‬بأسلحته‭ ‬‮«‬الفتاكة‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬لفرض‭ ‬هيمنته‭ ‬وقوته‭ ‬وهز‭ ‬الشباك،‭ ‬معولاً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬نجومية‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬خالد‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬باستاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬أبدى‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬إمكانات‭ ‬لاعبيه‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬الإيجابية‭. ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬فريقه‭ ‬بدنيا‭ ‬وفنيا‭ ‬لخوض‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلا،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الجيدة‭. ‬كما‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬هزاع‭ ‬علي‭ ‬إن‭ ‬زملاءه‭ ‬اللاعبين‭ ‬عازمون‭ ‬النية‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬والخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬حظوظه‭ ‬بالتأهل‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬مجموعته‭.‬

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