الرفاع يستضيف العربي الكويتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد سرحان
يستضيف فريق الرفاع اليوم (الاثنين) نظيره العربي الكويتي على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويدخل ممثل الكرة البحرينية هذه الموقعة وهو في صدارة الترتيب برصيد (7 نقاط) وبفارق 3 نقاط عن ملاحقيه العربي الكويتي والزوراء العراقي، وتعتبر نقاط الفوز مهمة للغاية بالنسبة للسماوي الذي يلعب في أرضه وبين جمهوره، حيث ذلك يجعله «قاب قوسين أو أدنى» من الاقتراب للدور نصف النهائي.
الرفاع بقيادة مدربه الوطني هشام الماحوزي نجح في كسب مواجهة الفريق الكويتي في أرضه وبين جمهوره بثلاثة أهداف نظيفة، وهو قادر على تكرار الأمر مجددًا شرط أن يقدم المستوى المأمول والمعهود منه والمغاير عما ظهر عليه في آخر جولة في منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز أمام الحالة رغم فوزه في المباراة.
ودون شك أن المدرب الشاب الذي يقدم نتائج طموحة حتى الآن على الصعيد المحلي والآسيوي قد أعد العدة جيدًا لموقعة اليوم، وسيلعب بأسلحته «الفتاكة» منذ البداية لفرض هيمنته وقوته وهز الشباك، معولاً في ذلك على نجومية كميل الأسود، البرازيلي فينيسيوس، جويل فينيسيوس، سيد هاشم عيسى، علي حرم، جاسم الشيخ، سيد رضا عيسى، هزاع علي، وعبدالعزيز خالد.
ومن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات باستاد مدينة خليفة الرياضية أبدى مدرب فريق الرفاع هشام الماحوزي ثقته في إمكانات لاعبيه وقدرتهم على تحقيق النتيجة الإيجابية. مؤكداً استعداد فريقه بدنيا وفنيا لخوض اللقاء الذي لن يكون سهلا، باعتبار أن الفريق العربي الكويتي من الفرق الجيدة. كما قال لاعب الرفاع هزاع علي إن زملاءه اللاعبين عازمون النية بتقديم أفضل المستويات لديهم في مباراة اليوم والخروج بنتيجة الفوز التي من شأنها أن تعزز حظوظه بالتأهل من بين فرق مجموعته.
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