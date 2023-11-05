بانتظار الرسمي.. الشملان قريب من المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بات‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الحالي‭ ‬التونسي‭ ‬جمال‭ ‬خشارم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬شبه‭ ‬النهائي‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وقدم‭ ‬الشملان‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬سترة‭ ‬حاليًا‭ ‬استقالته،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬المحرق،‭ ‬وسيكون‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬القادم‭ ‬بانتظار‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬النادي‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬فإن‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬ستطال‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬بالكامل،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬وليد‭ ‬شرف‭ ‬الدين‭ ‬ومساعد‭ ‬المدرب‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭ ‬اللذان‭ ‬سيبقيان‭ ‬في‭ ‬منصبيهما‭.‬