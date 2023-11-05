بانتظار الرسمي.. الشملان قريب من المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بات في حكم المؤكد أن يقود المدرب الوطني محمد الشملان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المحرق، خلفًا للمدرب الحالي التونسي جمال خشارم، وذلك بعد الاتفاق شبه النهائي بينه وبين مجلس الإدارة.
وقدم الشملان الذي يقود سترة حاليًا استقالته، بعد أن حصل على عرض المحرق، وسيكون هو المدرب القادم بانتظار الإعلان الرسمي من النادي.
وبحسب مصادر أخبار الخليج الرياضي فإن التغييرات في المحرق ستطال الجهازين الفني والإداري بالكامل، ما عدا مدرب اللياقة وليد شرف الدين ومساعد المدرب راشد الدوسري اللذان سيبقيان في منصبيهما.
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