البرازيل تتقدم لاستضافة مونديال السيدات 2027

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): تقدمت البرازيل بعرض رسمي لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم عام 2027، بحسب ما أعلنت الحكومة البرازيلية مساء السبت.
وذكرت الحكومة البرازيلية في بيان لها أن إعلان التقدم بطلب الاستضافة وقع عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وأندري فوفوكا وزير الرياضة، وتم تسليمه إلى الاتحاد البرازيلي للعبة والاتحاد الدولي )فيفا).
وأضاف البيان: «يتضمن الاعلان سبع ضمانات حكومية يطلبها فيفا من الدول التي تتقدم بطلبات لاستضافة كأس العالم».
ودخلت البرازيل سباقا يتضمن طلبا مشتركا من ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وطلبا من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى طلب تنظيم مشترك بين أمريكا والمكسيك.
ومن المقرر أن يتخذ (فيفا) قراره بشأن الدولة المنظمة للحدث في اجتماع المكتب التنفيذي في مايو عام 2024.
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