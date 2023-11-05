Monday, 06 November 2023 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرازيل تتقدم لاستضافة مونديال السيدات 2027

11/5/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقدمت‭ ‬البرازيل‭ ‬بعرض‭ ‬رسمي‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البرازيلية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬البرازيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الاستضافة‭ ‬وقع‭ ‬عليه‭ ‬الرئيس‭ ‬لويز‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬وأندري‭ ‬فوفوكا‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتم‭ ‬تسليمه‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬للعبة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ )‬فيفا‭).‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬يتضمن‭ ‬الاعلان‭ ‬سبع‭ ‬ضمانات‭ ‬حكومية‭ ‬يطلبها‭ ‬فيفا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ودخلت‭ ‬البرازيل‭ ‬سباقا‭ ‬يتضمن‭ ‬طلبا‭ ‬مشتركا‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا،‭ ‬وطلبا‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬تنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والمكسيك‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ (‬فيفا‭) ‬قراره‭ ‬بشأن‭ ‬الدولة‭ ‬المنظمة‭ ‬للحدث‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

MENAFN05112023000055011008ID1107376186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث