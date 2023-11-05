البرازيل تتقدم لاستضافة مونديال السيدات 2027

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقدمت‭ ‬البرازيل‭ ‬بعرض‭ ‬رسمي‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البرازيلية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬البرازيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الاستضافة‭ ‬وقع‭ ‬عليه‭ ‬الرئيس‭ ‬لويز‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬وأندري‭ ‬فوفوكا‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتم‭ ‬تسليمه‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬للعبة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ )‬فيفا‭).‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬يتضمن‭ ‬الاعلان‭ ‬سبع‭ ‬ضمانات‭ ‬حكومية‭ ‬يطلبها‭ ‬فيفا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ودخلت‭ ‬البرازيل‭ ‬سباقا‭ ‬يتضمن‭ ‬طلبا‭ ‬مشتركا‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا،‭ ‬وطلبا‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬تنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والمكسيك‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ (‬فيفا‭) ‬قراره‭ ‬بشأن‭ ‬الدولة‭ ‬المنظمة‭ ‬للحدث‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬