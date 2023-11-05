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ناغتس في صدارة الغربسلتيكس يحتفظ بسجله النظيف

11/5/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتفظ‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬بسجله‭ ‬النظيف‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬جايسون‭ ‬تاتوم‭ ‬بتسجيله‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬124‭-‬114‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬استعاد‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬123‭-‬101‭.‬

ويُعد‭ ‬سلتيكس‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬بلا‭ ‬خسارة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وقد‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬ايضًا‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬مع‭ ‬22،‭ ‬ليرفع‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬17‭ ‬مرة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬تاتوم‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يمثلون‭ ‬تحديات‭ ‬مختلفة‭. ‬يلعبون‭ ‬بسرعة‭ ‬ويسجلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الثلاثيات،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬اختبارًا‭ ‬جيدًا‭ ‬لنا‭ ‬خارج‭ ‬ارضنا‭ ‬لمعرفة‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أحببت‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أنهينا‭ ‬بها‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

أصبح‭ ‬تاتوم،‭ ‬25‭ ‬عامًا،‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬سلتيكس‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10000‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬وأشار‭ ‬تاتوم‭ ‬حول‭ ‬انجازه‭ ‬الشحصي‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬استثنائي‭. ‬هذا‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬محظوظًا‭ ‬بكوني‭ ‬في‭ ‬ناد‭ ‬رائع‭... ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدي‭ ‬المزيد‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬لأفوز‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تاتوم‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬يتألق‭. ‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭. ‬نحن‭ ‬نستمتع‭. ‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬بقوة‭. ‬نحن‭ ‬ننافس‮»‬‭. ‬وتألق‭ ‬ايضًا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سلتيكس‭ ‬لاعب‭ ‬الجناح‭ ‬الجديد‭ ‬جرو‭ ‬هوليداي‭ ‬الذي‭ ‬التحق‭ ‬بالفريق‭ ‬بعد‭ ‬صفقتي‭ ‬تبادل‭ ‬مسجلا‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬عشر‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وتسع‭ ‬متابعات‭.‬

تألق‭ ‬يوكيتش‭ ‬

وبقي‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬سلتيكس‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬112‭-‬100‭.‬

وتألق‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬محرزًا‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬كيلي‭ ‬أوبر‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وتوبياس‭ ‬هاريس‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬وتايريس‭ ‬ماكسي‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الـ‭ ‬23‭.‬

وقال‭ ‬ماكسي‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أحاول‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬شرسًا،‭ ‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬أقوم‭ ‬بالقراءة‭ ‬الصحيحة،‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بتمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬أو‭ ‬تسجيل‭ ‬الكرة‮»‬‭.‬

وسجّل‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬للفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تعملق‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬و16‭ ‬متابعة‭ ‬وتسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ليقود‭ ‬ناغتس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بولز‭ ‬123‭-‬101‭. ‬وانتزع‭ ‬ناغتس‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭. ‬وبرز‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬مايكل‭ ‬بورتر‭ ‬بـ‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬وآرون‭ ‬غوردون‭ ‬بـ‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة‭. ‬وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬صراعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بخمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬يتيمة‭.‬

وقاد‭ ‬الالماني‭ ‬فرانز‭ ‬فاغنر‭ ‬مسجلًا‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وباولو‭ ‬بانكيرو‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬فريقهما‭ ‬اورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لويس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬120‭-‬101‭.‬

وسجّل‭ ‬لليكرز‭ ‬انتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬و7‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬‮«‬بلوك‭ ‬شوت‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وتسع‭ ‬متابعات‭ ‬وخمس‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وتراجع‭ ‬رصيد‭ ‬ليكرز‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬و3‭ ‬هزائم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬اما‭ ‬اورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬فيحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭.‬

فوز‭ ‬تمبروولفز‭ ‬وروكتس‭ ‬

وتغلب‭ ‬مينيسيوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬123‭-‬95‭ ‬بفضل‭ ‬الثنائي‭ ‬انتوني‭ ‬إدواردز‭ (‬31‭ ‬نقطة‭) ‬والدومينيكاني‭ ‬كارل‭ ‬أنتوني‭-‬تاونز‭ ‬25‭.‬

وقاد‭ ‬الكندي‭ ‬ديلون‭ ‬بروكس‭ ‬فريقه‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬107‭-‬89‭.‬

وسجّل‭ ‬بروكس‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬فريد‭ ‬فانفليت‭ ‬وجاباري‭ ‬سميث‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وحقّق‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬انديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬125‭-‬124‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭.‬

وسجّل‭ ‬مارك‭ ‬ويليامز‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬غوردون‭ ‬هايوارد‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬لمصلحة‭ ‬هورنتس،‭ ‬فيما‭ ‬تعملق‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون‭ ‬مع‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لمصلحة‭ ‬بايسرز‭.‬

وكذلك،‭ ‬فاز‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬ثالث‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬123‭-‬105،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬لدى‭ ‬الفائز‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬واضاف‭ ‬اليه‭ ‬جالن‭ ‬جونسون‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة‭. ‬وسجّل‭ ‬للفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬زايون‭ ‬ويليامسون‭ ‬25‭ ‬نقطة‭.‬

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