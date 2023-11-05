ناغتس في صدارة الغربسلتيكس يحتفظ بسجله النظيف

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): احتفظ بوسطن سلتيكس بسجله النظيف في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) بعدما قاده جايسون تاتوم بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة للفوز على مضيفه بروكلين نتس 124-114 السبت، فيما استعاد دنفر ناغتس حامل اللقب صدارة المنطقة الغربية بفوزه على شيكاغو بولز 123-101.
ويُعد سلتيكس الفريق الوحيد بلا خسارة هذا الموسم، وقد برز في صفوفه ايضًا جايلن براون مع 23 نقطة ولاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس مع 22، ليرفع سلتيكس حامل اللقب 17 مرة رصيده الى 5 انتصارات من 5 مباريات في صدارة المنطقة الشرقية.
وقال تاتوم «إنهم يمثلون تحديات مختلفة. يلعبون بسرعة ويسجلون العديد من الثلاثيات، لذلك كان هذا اختبارًا جيدًا لنا خارج ارضنا لمعرفة ذلك». وأضاف «أحببت الطريقة التي أنهينا بها المباراة».
أصبح تاتوم، 25 عامًا، أصغر لاعب في تاريخ سلتيكس يصل إلى 10000 نقطة في مسيرته. وأشار تاتوم حول انجازه الشحصي «هذا أمر استثنائي. هذا رائع».
وتابع «لقد كنت محظوظًا بكوني في ناد رائع... آمل أن يكون لدي المزيد للمضي قدمًا والمزيد من المباريات لأفوز بها».
وقال تاتوم «الجميع يتألق. أنا أحب هذا الفريق. نحن نستمتع. نحن نلعب بقوة. نحن ننافس». وتألق ايضًا في صفوف سلتيكس لاعب الجناح الجديد جرو هوليداي الذي التحق بالفريق بعد صفقتي تبادل مسجلا 18 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وتسع متابعات.
تألق يوكيتش
وبقي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على بعد مباراة واحدة من سلتيكس بعد فوزه على فينيكس صنز 112-100.
وتألق لاعب الارتكاز جويل إمبيد محرزًا 26 نقطة مع 11 متابعة كما أضاف كيلي أوبر 25 نقطة وتوبياس هاريس 18 نقطة و10 متابعات وتايريس ماكسي 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة في عيد ميلاده الـ 23.
وقال ماكسي «كنت أحاول أن أكون شرسًا، سواء كنت أقوم بالقراءة الصحيحة، أو القيام بتمريرة حاسمة، أو تسجيل الكرة».
وسجّل كيفن دورانت للفريق الخاسر 31 نقطة مع ثماني متابعات.
من ناحية أخرى، تعملق الصربي نيكولا يوكيتش مع 28 نقطة و16 متابعة وتسع تمريرات حاسمة ليقود ناغتس للفوز على بولز 123-101. وانتزع ناغتس صدارة المنطقة الغربية بستة انتصارات وخسارة واحدة. وبرز ايضا في صفوفه مايكل بورتر بـ 27 نقطة وآرون غوردون بـ 15 نقطة و12 متابعة. وتشهد المنطقة الغربية هذا الموسم صراعًا كبيرًا حيث يحتل غولدن ستايت ووريرز المركز الثاني بخمسة انتصارات وخسارة يتيمة.
وقاد الالماني فرانز فاغنر مسجلًا 26 نقطة وباولو بانكيرو 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة فريقهما اورلاندو ماجيك للفوز على ضيفه لويس انجليس ليكرز 120-101.
وسجّل لليكرز انتوني ديفيس 28 نقطة مع 13 متابعة و7 حائط صد «بلوك شوت»، وأضاف ليبرون جيمس 24 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.
وتراجع رصيد ليكرز الى 3 انتصارات و3 هزائم هذا الموسم في المركز التاسع بالمنطقة الغربية، اما اورلاندو ماجيك فيحتل المركز الرابع في المنطقة الشرقية بأربعة انتصارات وخسارتين.
فوز تمبروولفز وروكتس
وتغلب مينيسيوتا تمبروولفز على يوتا جاز 123-95 بفضل الثنائي انتوني إدواردز (31 نقطة) والدومينيكاني كارل أنتوني-تاونز 25.
وقاد الكندي ديلون بروكس فريقه هيوستن روكتس للفوز على ساكرامنتو كينغز 107-89.
وسجّل بروكس 26 نقطة وأضاف فريد فانفليت وجاباري سميث 21 نقطة لكل منهما.
وحقّق تشارلوت هورنتس الفوز على انديانا بايسرز 125-124 في مباراة مثيرة.
وسجّل مارك ويليامز 27 نقطة وأضاف غوردون هايوارد 23 نقطة لمصلحة هورنتس، فيما تعملق تايريز هاليبورتون مع 43 نقطة و12 تمريرة حاسمة لمصلحة بايسرز.
وكذلك، فاز أتلانتا هوكس ثالث المنطقة الشرقية على حساب نيو أورليانز بيليكانز 123-105، في مباراة تألق فيها لدى الفائز تراي يونغ مع 22 نقطة و12 تمريرة حاسمة واضاف اليه جالن جونسون 21 نقطة و11 متابعة. وسجّل للفريق الخاسر زايون ويليامسون 25 نقطة.
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