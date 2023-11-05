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نيوكاسل يدين الإساءات العنصرية للاعبيه

11/5/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أدان‭ ‬نادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬برونو‭ ‬جيماريش‭ ‬وجو‭ ‬ويلوك‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬آرسنال‭ ‬السبت‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أنتوني‭ ‬جوردون‭ ‬سجل‭ ‬هدفا‭ ‬أثار‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليلحق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬بآرسنال‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وكشف‭ ‬ويلوك‭ ‬أن‭ ‬الإساءات‭ ‬أرسلت‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭ ‬وحث‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الإساءات‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لنيوكاسل‭: ‬‮«‬يدين‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بشدة‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬برونو‭ ‬جيماريش‭ ‬وجو‭ ‬ويلوك‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرسنال‭ ‬السبت‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬رسالتنا‭ ‬واضحة‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬للعنصرية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نقدم‭ ‬الدعم‭ ‬لبرونو‭ ‬وجو‭ ‬وسنعمل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬ومنصات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتحديد‭ ‬المسؤولين‭ ‬حتى‭ ‬تتم‭ ‬محاسبتهم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬مساعدتها‭ ‬ودعمها‭ ‬كما‭ ‬أدانت‭ ‬هذه‭ ‬الإساءات‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ : ‬‮«‬العنصرية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬رياضتنا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬بالمجتمع‭. ‬نقدم‭ ‬دعمنا‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬برونو‭ ‬جيماريش‭ ‬وجو‭ ‬ويلوك،‭ ‬ونيوكاسل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬تدين‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التمييز،‭ ‬وتعمل‭ ‬بكد‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين،‭ ‬الأندية،‭ ‬المنصات‭ ‬والسلطات‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مرتكبي‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭ ‬للعدالة‮»‬‭.‬

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