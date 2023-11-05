نيوكاسل يدين الإساءات العنصرية للاعبيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أدان نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم الإساءات العنصرية التي أرسلت إلى برونو جيماريش وجو ويلوك على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الفوز 1 / صفر على آرسنال السبت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن أنتوني جوردون سجل هدفا أثار الجدل في الشوط الثاني ليلحق الهزيمة الأولى بآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وكشف ويلوك أن الإساءات أرسلت على إنستجرام وحث المنصة على إيجاد المسؤولين عن هذه الإساءات. وذكر بيان لنيوكاسل: «يدين نيوكاسل بشدة الإساءات العنصرية التي أرسلت إلى برونو جيماريش وجو ويلوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الفوز على أرسنال السبت».
وأضاف: «رسالتنا واضحة. لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع».
وأضاف: «نقدم الدعم لبرونو وجو وسنعمل مع السلطات المختصة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المسؤولين حتى تتم محاسبتهم».
كما قدمت رابطة الدوري الممتاز مساعدتها ودعمها كما أدانت هذه الإساءات.
وذكر بيان : «العنصرية ليس لها مكان في رياضتنا أو في أي مكان بالمجتمع. نقدم دعمنا الكامل إلى برونو جيماريش وجو ويلوك، ونيوكاسل».
وأضاف البيان: «تدين رابطة الدوري الممتاز أي نوع من أنواع التمييز، وتعمل بكد مع كل اللاعبين، الأندية، المنصات والسلطات للمساعدة في تقديم مرتكبي جرائم الكراهية للعدالة».
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