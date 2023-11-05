فلوميننسي يحمل كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توج‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬موازية‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭) ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬الارجنتيني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬الوقت‭ ‬الاصلي‭ ‬1‭-‬1‭) ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬

وسجل‭ ‬الارجنتيني‭ ‬جرمان‭ ‬كانو‭ (‬36‭) ‬وجون‭ ‬كينيدي‭ (‬99‭) ‬هدفي‭ ‬فلوميننسي،‭ ‬والبيروفي‭ ‬لويس‭ ‬أدفينكولا‭ (‬72‭) ‬هدف‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭.‬

وأكمل‭ ‬الفريقان‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬كينيدي‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لتخطيه‭ ‬لوحات‭ ‬الرعاية‭ ‬والاحتفال‭ ‬مع‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ (‬102‭)‬،‭ ‬والمدافع‭ ‬الكولومبي‭ ‬لبوكا‭ ‬فرانك‭ ‬فابرا‭ ‬بسبب‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬الى‭ ‬وجه‭ ‬القائد‭ ‬نينو‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ (‬105+7‭).‬

وأبقى‭ ‬فلوميننسي‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليا‭ ‬وهي‭ ‬سلسلة‭ ‬لم‭ ‬يحققها‭ ‬اي‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬64‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وسبق‭ ‬لفلوميننسي‭ ‬ان‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وخسر‭ ‬امام‭ ‬ليغا‭ ‬دي‭ ‬كيتو‭ ‬الاكوادوري‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

وحرم‭ ‬فلوميننسي‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الارجنتيني‭ ‬من‭ ‬اللقب‭ ‬السابع‭ ‬ومعادلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لمواطنه‭ ‬انديبنديينتي‭.‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬بوكا‭ ‬بالبطولة‭ ‬القارية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وخسر‭ ‬النهائي‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الاخيرة‭ ‬أبرزها‭ ‬امام‭ ‬غريمه‭ ‬ريفر‭ ‬بلايت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الارجنتينية‭ ‬بوينس‭ ‬ايرس‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬مباراة‭ ‬الاياب‭ ‬اقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسبانية‭ ‬مدريد‭ ‬بسبب‭ ‬احداث‭ ‬شغب‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬

وتخطى‭ ‬بوكا‭ ‬فريقا‭ ‬برازيليا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬بالميراس‭ ‬4‭-‬2‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬الفريقين‭ (‬0-0‭) ‬ذهابا‭ ‬و‭(‬1-1‭) ‬ايابا،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬سيرخيو‭ ‬روميرو‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لركلتين‭ ‬ترجيحيتين‭ ‬بنجاح‭.‬

وكان‭ ‬روميرو‭ ‬قد‭ ‬أنقذ‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬الثلاثة‭ ‬لأنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬اي‭ ‬منها‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭ ‬واحتاج‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

ونجح‭ ‬روميرو‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لست‭ ‬ركلات‭ ‬ترجيحية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬11‭ ‬أمام‭ ‬ناسيونال‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬وراسينغ‭ ‬كلوب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬وبالميراس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ووضع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تخطى‭ ‬فلوميننسي‭ ‬مواطنه‭ ‬انترناسيونال‭ ‬4‭-‬3‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬المباراتين‭.‬