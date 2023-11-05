بيغولا إلى النهائي والأمطار توقف شفيونتيك وسابالينكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬الاميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬لمحترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬أجبر‭ ‬الطقس‭ ‬المنظمين‭ ‬على‭ ‬ارجاء‭ ‬مباراة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬والبولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفونتيك‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقها‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬كانت‭ ‬الانظار‭ ‬شاخصة‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬الاولى‭ ‬بين‭ ‬لاعبتين‭ ‬اميركيتين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬اعادة‭ ‬اطلاق‭ ‬نظام‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

لكنّ‭ ‬بيغولا‭ ‬المصنّفة‭ ‬خامسة‭ ‬عالميًا‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬فوزها‭ ‬السابع‭ ‬تواليًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬احدى‭ ‬المصنفات‭ ‬العشر‭ ‬الاوليات،‭ ‬فازت‭ ‬بعشرة‭ ‬من‭ ‬الاشواط‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الاخيرة‭ ‬كاسرة‭ ‬إرسال‭ ‬منافستها‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬قوي‭ ‬للغاية‭ ‬امام‭ ‬غوف‭ ‬ابنة‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬عامًا،‭ ‬لتعزز‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراتها‭ ‬المتتالية‭ ‬الى‭ ‬9‭.‬

ولم‭ ‬تخسر‭ ‬بيغولا‭ ‬اي‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الختامي‭ ‬للموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وقالت‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نفذت‭ ‬ما‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أفعله‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حقًا‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الظروف‭ ‬العاصفة،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الامور‭ ‬سارت‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬ألا‭ ‬أشعر‭ ‬بالإحباط‭ ‬بسبب‭ ‬إرسالي‭ ‬أو‭ ‬رد‭ ‬الضربات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬حصلنا‭ ‬عليها‭ ‬وأن‭ ‬أحافظ‭ ‬على‭ ‬تحرك‭ ‬قدمي‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وتوقفت‭ ‬المباراة‭ ‬مرات‭ ‬عدّة‭ ‬بسبب‭ ‬الامطار،‭ ‬لتستمر‭ ‬شكاوى‭ ‬اللاعبات‭ ‬من‭ ‬الطقس‭ ‬السيء‭ ‬وأرضية‭ ‬الملعب‭ ‬غير‭ ‬المؤاتية‭.‬

إذ‭ ‬لم‭ ‬تستمر‭ ‬مباراة‭ ‬شفونتيك‭ ‬وسابالينكا‭ ‬طويلًا‭ ‬حيث‭ ‬اكتفت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬بخوض‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تنهمر‭ ‬الامطار‭ ‬لتتوقف‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبتين‭ ‬اللتين‭ ‬تتصارعان‭ ‬على‭ ‬انتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

وبحال‭ ‬فوز‭ ‬سابالينكا،‭ ‬ستنهي‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬البولندية‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬فائزة‭ ‬ثم‭ ‬احراز‭ ‬اللقب‭ ‬كي‭ ‬تنتزع‭ ‬من‭ ‬البيلاروسية‭ ‬الصدارة‭.‬

وكانت‭ ‬شفونتيك‭ ‬متقدمة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬الامطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬وفيما‭ ‬بقيت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬أملا‭ ‬باستكمال‭ ‬المباراة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬استمرار‭ ‬تساقط‭ ‬الامطار‭ ‬دفعت‭ ‬بهما‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬غرف‭ ‬الملابس،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬المنظمون‭ ‬عن‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تأخر‭ ‬الوقت‭.‬

وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الاحد،‭ ‬اما‭ ‬النهائي‭ ‬فتم‭ ‬تأجيله‭ ‬الى‭ ‬الاثنين‭. ‬

وكانت‭ ‬سابالينكا‭ ‬هزمت‭ ‬شفونتيك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وتتقاسمان‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الرملية‭ ‬1‭-‬1‭.‬

مسؤولية‭ ‬الرابطة‭ ‬

ولم‭ ‬تسلم‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الانتقادات،‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬انفسهن‭ ‬حيال‭ ‬الطقس‭ ‬وارضية‭ ‬الملعب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬ردا‭ ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬التنفيذي‭ ‬ستيف‭ ‬سايمون‭.‬

وقال‭ ‬سايمون‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنكم‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الحضور‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬كانكون‭. ‬أتفهم‭ ‬ذلك‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاستماع‭ ‬إليكم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬حدثًا‭ ‬مثاليًا‭. ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬تمثل‭ ‬تحديًا‭ ‬ورابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬تقبل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬اسطورة‭ ‬اللعبة‭ ‬الاميركية‭ ‬مارتينا‭ ‬نافراتيلوفا‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القيادة‭.‬

وقالت‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬كانكون‭ ‬لاقامة‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬مفتوحة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬المتأخر‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬السيئة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬تكيفت‭ ‬اللاعبات‭. ‬كان‭ ‬عليهن‭ ‬ذلك‭. ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬كانكون‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار؟‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تأمل‭ ‬ألا‭ ‬تمطر‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬لجولة‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬القرارات‭ ‬السيئة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬وتتخذ‭ ‬خيارات‭ ‬صعبة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬ربما‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لقيادة‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬



