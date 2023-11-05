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فيرستابن يتابع هيمنته بفوز في سباق السرعة

11/5/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تابع‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬بسط‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بفوزه‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ (‬سبرينت‭) ‬السبت‭ ‬لجائزة‭ ‬البرازيل‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬إنترلاغوس‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭.‬

وخطف‭ ‬فيرستابن‭ ‬الصدارة‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬المنطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬لينهي‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬لنصف‭ ‬ساعة‭ ‬و24‭ ‬لفة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬287‭ ‬ثوانٍ‭. ‬وحلّ‭ ‬زميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬ثالثا‭ ‬أمام‭ ‬سائقي‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬وفيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭. ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬لفيرستابن‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬سبرينت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬لفريقه‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الاحد‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الـ‭ ‬31‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭. ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬يتعلق‭ ‬بإدارة‭ ‬السباق،‭ ‬24‭ ‬لفة‭ ‬بمجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الإطارات‭ ‬هي‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬وتعلمنا‭ ‬الكثير‭ ‬لسباق‭ ‬الاحد‮»‬‭.‬

وقدّم‭ ‬بيريس‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬السباق‭ ‬متراجعا‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬أفضل‭ ‬اداء‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬حين‭ ‬حلّ‭ ‬ثانياً‭.‬

وقال‭ ‬بيريس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بدايتي‭ ‬سهلة،‭ ‬فقد‭ ‬خسرت‭ ‬مركزا‭ ‬لصالح‭ ‬جورج‭ (‬راسل‭) ‬وآخر‭ ‬لصالح‭ ‬لويس‭ (‬هاميلتون‭). ‬ثم‭ ‬قاتلت‮»‬‭.‬

ومنح‭ ‬بيريس،‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب،‭ ‬لنفسه‭ ‬فرصة‭ ‬لالتقاط‭ ‬انفاسه‭ ‬أمام‭ ‬هاميلتون‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬اضافية‭ ‬عن‭ ‬البريطاني‭ ‬وبات‭ ‬يملك‭ ‬246‭ ‬نقطة،‭ ‬مقابل‭ ‬222‭ ‬لسائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭.‬

وحلّ‭ ‬الياباني‭ ‬يوكي‭ ‬تسونودا‭ (‬ألفا‭ ‬تاوري‭) ‬سادسا‭ ‬ليحرز‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬الاولى‭ ‬للحظيرة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬مرسيدس‭ ‬هاميلتون‭ ‬وفيراري‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس،‭ ‬حاصدا‭ ‬النقطة‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬للمركز‭ ‬الثامن‭.‬

وانتهى‭ ‬سباق‭ ‬هاميلتون‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬لمشكلة‭ ‬مع‭ ‬إطاراته‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتراجع‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬النمسوي‭ ‬توتو‭ ‬وولف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أخطأنا‭ ‬اليوم‭ ‬لأننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التطور‮»‬‭. ‬وتشكّل‭ ‬جائزة‭ ‬البرازيل‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬نظام‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭.‬

ترتيب سباق السرعة

1‭. ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ (‬هولندا‭/‬ريد‭ ‬بول‭) ‬30:07.209‭ (‬24‭ ‬عدد‭ ‬اللفات‭)‬

2‭. ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ (‬بريطانيا‭/‬ماكلارين‭) ‬30:11.496‭ (‬24‭)‬

3‭. ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ (‬المكسيك‭/‬ريد‭ ‬بول‭) ‬30:20.826‭ (‬24‭)‬

4‭. ‬جورج‭ ‬راسل‭ (‬بريطانيا‭/‬مرسيدس‭) ‬30:33.088‭ (‬24‭)‬

5‭. ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ (‬موناكو‭/‬فيراري‭) ‬30:35.769‭ (‬24‭)‬

6‭.
‬يوكي‭ ‬تسونودا‭ (‬اليابان‭/‬ألفاتاوري‭) ‬30:36.419‭ (‬24‭)‬

7‭. ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ (‬بريطانيا‭/‬مرسيدس‭) ‬30:41.935‭ (‬24‭)‬

8‭. ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ (‬إسبانيا‭/‬فيراري‭) ‬30:42.315‭ (‬24‭)‬

9‭. ‬دانيال‭ ‬ريكياردو‭ (‬أستراليا‭/‬ألفاتاوري‭) ‬30:42.512‭ (‬24‭)‬

10‭.
‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ (‬أستراليا‭/‬ماكلارين‭) ‬30:45.428‭ (‬24‭)‬

11‭. ‬فرناندو‭ ‬ألونسو‭ (‬إسبانيا‭/‬أستون‭ ‬مارتن‭) ‬30:46.270‭ (‬24‭)‬

12‭.
‬لانس‭ ‬سترول‭ (‬كندا‭/‬أستون‭ ‬مارتن‭) ‬30:46.687‭ (‬24‭)‬

13‭. ‬بيار‭ ‬غاسلي‭ (‬فرنسا‭/‬ألبين‭) ‬30:47.830‭ (‬24‭)‬

14‭. ‬استيبان‭ ‬أوكون‭ (‬فرنسا‭/‬ألبين‭) ‬30:50.057‭ (‬24‭)‬

15‭. ‬ألكسندر‭ ‬ألبون‭ (‬تايلاند‭/‬وليامس‭) ‬30:50.603‭ (‬24‭)‬

16‭. ‬كيفن‭ ‬ماغنوسن‭ (‬الدنمارك‭/‬هاس‭) ‬31:03.716‭ (‬24‭)‬

17‭. ‬دجو‭ ‬غوانيو‭ (‬الصين‭/‬ألفا‭ ‬روميو‭-‬فيراري‭) ‬31:05.932‭ (‬24‭)‬

18‭. ‬نيكو‭ ‬هولكنبرغ‭ (‬ألمانيا‭/‬هاس‭) ‬31:07.539‭ (‬24‭)‬

19‭.
‬فالتيري‭ ‬بوتاس‭ (‬فنلندا‭/‬ألفا‭ ‬روميو‭-‬فيراري‭) ‬31:07.958‭ (‬24‭)‬

20‭. ‬لوغان‭ ‬سارجنت‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭/‬وليامس‭) ‬31:08.154‭ (‬24‭)‬

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