ديوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأحد‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

واللقب‭ ‬هو‭ ‬السابع‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬والأربعون‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬وكلاهما‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭. ‬كما‭ ‬إنه‭ ‬اللقب‭ ‬السابع‭ ‬والتسعون‭ ‬للصربي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المظفرة‭ ‬واقترب‭ ‬بالتالي‭ ‬من‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ (‬103‭ ‬ألقاب‭) ‬والأميركي‭ ‬جيمي‭ ‬كونورز‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬مع‭ ‬109‭ ‬ألقاب‭. ‬وخطا‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬أيضا‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بصدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬المباشر‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬الكاراس‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬باريس،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتخطي‭ ‬حاجز‭ ‬الـ400‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

خاض‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬النهائي‭ ‬الـ58‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬آخر،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرساله‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ومرتين‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬ليحرز‭ ‬اللقب‭.‬

وخسر‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لبطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فشل‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

واحتاج‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬إلى‭ ‬52‭ ‬دقيقة‭ ‬لحسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬ليتقدم‭ ‬4‭-‬3‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الخامس‭ ‬والتاسع‭ ‬ليحسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و38‭ ‬دقيقة‭.‬

ويتطلع‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬والمقررة‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬



