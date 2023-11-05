Monday, 06 November 2023 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة

11/5/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأحد‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

واللقب‭ ‬هو‭ ‬السابع‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬والأربعون‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬وكلاهما‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭. ‬كما‭ ‬إنه‭ ‬اللقب‭ ‬السابع‭ ‬والتسعون‭ ‬للصربي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المظفرة‭ ‬واقترب‭ ‬بالتالي‭ ‬من‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ (‬103‭ ‬ألقاب‭) ‬والأميركي‭ ‬جيمي‭ ‬كونورز‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬مع‭ ‬109‭ ‬ألقاب‭. ‬وخطا‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬أيضا‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بصدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬المباشر‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬الكاراس‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬باريس،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتخطي‭ ‬حاجز‭ ‬الـ400‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

خاض‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬النهائي‭ ‬الـ58‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬آخر،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرساله‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ومرتين‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬ليحرز‭ ‬اللقب‭.‬

وخسر‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لبطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فشل‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

واحتاج‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬إلى‭ ‬52‭ ‬دقيقة‭ ‬لحسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬ليتقدم‭ ‬4‭-‬3‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الخامس‭ ‬والتاسع‭ ‬ليحسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و38‭ ‬دقيقة‭.‬

ويتطلع‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬والمقررة‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬


MENAFN05112023000055011008ID1107376180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث