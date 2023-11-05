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مونشنجلادباخ يعلن غياب سيباتشو

11/5/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مونشنجلادباخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم
أن‭ ‬مهاجم‭ ‬الفريق‭ ‬جوردان‭ ‬سيباتشو‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬المقربة‭.‬

وذكر‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تعرض‭ ‬جوردان‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬المقربة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬فرايبورج،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وانتقل‭ ‬سيباتشو‭ ‬لمونشنجلادباخ‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬الصيف‭. ‬وفي‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬وصنع‭ ‬مثلهما‭.‬

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