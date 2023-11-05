مونشنجلادباخ يعلن غياب سيباتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مونشنجلادباخ (ألمانيا) - (د ب أ): أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم
أن مهاجم الفريق جوردان سيباتشو سيغيب عن الفريق في الوقت الحالي بسبب إصابته في العضلة المقربة.
وذكر النادي في بيان: «تعرض جوردان لإصابة في عضلة المقربة خلال مباراة الفريق أمام فرايبورج، وبالتالي سيغيب عن الفريق في الفترة الحالية».
وانتقل سيباتشو لمونشنجلادباخ على سبيل الإعارة من يونيون برلين في الصيف. وفي تسع مباريات بالدوري الألماني (بوندسليجا) سجل هدفين وصنع مثلهما.
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