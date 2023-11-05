تن هاج يشيد بأداء ماجواير أمام فولهام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أشاد الهولندي إيرك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بأداء مدافعه هاري ماجواير أمام فولهام، حيث نجح الفريق في خطف فوز صعب على فولهام في ملعبه بنتيجة 1/صفر، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، فيما سجل قائده برونو فيرنانديز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني.
وأدى تألق ماجواير في الفترة الأخيرة إلى مشاركته بشكل أساسي في آخر أربع مباريات لمانشستر يونايتد.
وقال تن هاج: «لقد لعب مباراة رائعة وكان أداؤه جيدا للغاية».
وأضاف: «لقد أظهر روحا قيادية وكان مليئا بالشغف والحماس، لقد كان جيدا للغاية لذلك نحن سعداء جدا بأداء هاري». ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.
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