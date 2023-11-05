تن هاج يشيد بأداء ماجواير أمام فولهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬الهولندي‭ ‬إيرك‭ ‬تن‭ ‬هاج‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بأداء‭ ‬مدافعه‭ ‬هاري‭ ‬ماجواير‭ ‬أمام‭ ‬فولهام،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬صفر،‭ ‬السبت،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شباكه‭ ‬نظيفة،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬قائده‭ ‬برونو‭ ‬فيرنانديز‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وأدى‭ ‬تألق‭ ‬ماجواير‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركته‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاج‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬رائعة‭ ‬وكان‭ ‬أداؤه‭ ‬جيدا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهر‭ ‬روحا‭ ‬قيادية‭ ‬وكان‭ ‬مليئا‭ ‬بالشغف‭ ‬والحماس،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬جيدا‭ ‬للغاية‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بأداء‭ ‬هاري‮»‬‭. ‬ويحتل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬